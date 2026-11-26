民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚與前總統蔡英文開直播，總長一小時的直播，觀看人數飆到27萬多人收看。圖／翻攝自沈伯洋YouTube

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋與蔡英文合體直播創下27萬人觀看，並公布選前之夜將以線上揪團看直播與地圖星星新玩法進行造勢。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 今晚與前總統蔡英文 開直播，總長一小時的直播，觀看人數飆到27萬多人。沈伯洋預告明天白天會出沒在台北市各地方和大家聊天，晚間選前之夜線上活動會鼓勵支持者揪團看，屆時會製作圖標，若揪團成功，地圖會出現星星，屆時整個北市地圖將有滿滿星光。

開場時，沈伯洋先公布明天選前之夜的活動，分別是白天和晚上各做一件事情，原先預期白天是到仁愛路舉辦實體活動和大家互動，現在沒有機會，所以變成他去找大家，「很簡單，就是會在台北市各地方出現，來和大家聊聊天。」

他說，晚上7時到10時這段時間，因為和規畫不同，原先實體會有很多驚喜，但變成線上直播的形式，會和原先舞台效果差很多，大家拭目以待，同時也鼓勵大家揪團一起看，團隊會做出適合大家揪團看直播的圖標，若揪團成功地圖上就會變成閃亮星星，到時候就會看到很多星星。

隨後，直播環節到公布競選團隊影片，從當初沈伯洋掃市場時還沒有人理會到現在洋流的匯聚。沈伯洋看完影片後說，目前看了三次都有哭，而且每次哭點都不同，第一次哭是看到一開始，走在市場時沒有人太想理他，記得那時候還請教小英總統要注意什麼，獲得很多答案。

沈伯洋哽咽說，剛剛看到想哭是中間穿插很多市民的心聲，最後一段的「台北要順起來」是女兒小麻糬講，一聽覺得好幾天沒有見到她。

蔡英文也被問到觀影想法，她說，難得有次對談不用講很多話，更想起沈伯洋母親曾寫聯絡簿說「態度惡劣、目中無人、狂妄自大、自以為是」但和剛剛播放的影片的人完全相反，不知道中間發生什麼事情，很佩服的一件事是，跟人講話時都有內容且講得很好。

蔡英文說，台語一句「雞婆心」很適合沈伯洋，幫助有需要幫助的人，作為城市市長就是要這樣，就要像大家長般要照顧所有人「你真的會選舉。」

隨後，沈伯洋也談到競選總部會設置在北平東路這處的來由，他說，這是蔡英文2016、2020年選總統時的競選總部。蔡英文也說，人生中有選過四次選舉，而這裡也近民進黨部，自己也在2008年民進黨衰弱時接任黨主席，現在又是另一個時代的開始，「這也是記錄台灣十幾年選舉，將來可能變成景點。」