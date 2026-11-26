台國軍示意圖，非涉案當事人。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 黃男為躲兵役長年滯美，除役後返台遭逮，法院認定其刻意規避役期但考量無前科與坦承犯行，改判緩刑2年並支付35萬元。

黃姓男子12年前為躲避兵役，以出國攻讀研究所名義獲准出境，卻逾期未返國接受徵兵遭通緝，直到年滿36歲、除役後才持美國護照 返台，還透過律師表示願意歸案，卻因無照駕駛遭警方盤查逮捕，一審依妨害兵役治罪條例判10月徒刑，案經上訴，台灣高等法院駁回上訴，並宣告緩刑2年，應向公庫支付35萬元(新台幣，約1萬美元)，可上訴。

黃役齡屆至前申請赴國外攻讀研究所碩士班，依法可在海外就學至27歲，但他2014年1月持台灣護照出境後，就未再返台。台北市文山區公所2019年寄發公文，催告黃3個月內返台接受徵兵；隔年再度通知，黃始終未返台，也未提出其他就學證明。

台北地檢署發布通緝，黃直到今年1月、除役後，才持美國護照入境台灣，隔天更透過律師向北檢表示願意歸案，未料先於同年2月7日因無照駕駛被警察盤查逮捕。

黃偵查及法院審理時坦承犯行，一審認為黃明知自己36歲、2025年底除役，卻選在除役後不久返台，還擔心持中華民國護照入境會遭逮捕，因此改持美國護照入境，並立刻委由律師表明要歸案，顯然是經過縝密計算。

黃急著返台享有中華民國國民才能享有的福利，例如全民健保，卻不願履行兵役義務，甚至盤算好自己最後僅會被判刑得易科罰金刑，更在庭上自稱已買好2026年4月的機票回美國。

一審認為黃精算兵役時間才返國是「計畫通」，甚至盤算刑責一定可易科罰金，若判處得易科罰金刑度，恐讓役男誤以為「花54萬元就能免當兵」，依妨害兵役治罪條例判處10月徒刑，不予緩刑。

黃針對量刑上訴，高院認為一審量刑適當沒有違法或不當之處，但審酌黃沒有前科，因一時失慮致罹刑章，犯後坦承犯行，經偵審程序應知警惕，因此宣告緩刑2年，應向公庫支付35萬元。