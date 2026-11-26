竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔涉嫌指示手下小弟非法蒐集債務人及親友個資暴力討債，以及逼迫網拍賣家下架「習唯呢」商品，新北地檢署今依涉犯組織犯罪防制條例、個人資料保護法及刑法恐嚇危害安全罪、恐嚇取財未遂罪等罪嫌發布通緝，並起訴手下6名小弟。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔涉以暴力討債、蒐集個資恐嚇被害人，並受境外勢力委託逼迫賣家下架「習唯呢」商品，6名小弟遭起訴、主嫌另遭通緝。

竹聯幫弘仁會要角飯窪大輔涉嫌指示手下小弟陳泓立、魏詠婕、周子傑、吳霽峻、黃竣瑋、張庭瑋6人，非法蒐集債務人及親友個資上門騷擾逼債，潑灑豬糞放碎豬頭恐嚇債務人及家屬，以及逼迫網拍賣家下架「習唯呢」商品，充當境外勢力在地協力者。新北地檢署今依涉犯組織犯罪防制條例、個人資料保護法及刑法恐嚇危害安全罪、恐嚇取財未遂罪等罪嫌起訴6名小弟，飯窪及另名共犯陳彥霖則另行通緝。

綽號「湯尼」、「樂樂」的飯窪大輔是台日混血，長年活動於新北市三重、蘆洲一帶，曾犯下多起槍砲、組織犯罪案件，一度當上北市「艋舺青山宮」最年輕爐主。他日前因私行拘禁、非法持槍案一審遭判刑5年8月後，於二審前棄保潛逃出境。

起訴指出，飯窪自去年起，陸續招募上述6名小弟，針對多名未清償債務的被害人，以不詳方式非法蒐集、取得債務人及其親友的姓名、身分證字號、戶籍或住處地址、車牌號碼、護照及台胞證照片，甚至包括載有被害人個資的起訴書，將相關資料傳送小弟們後向被害人討債，並企圖在被害人親友車輛上裝置定位器以掌握行蹤。

其中一名陳姓被害人去年8月間先被飯窪的小弟多次前往新北市三重住處催債，恫嚇陳父並在門外潑豬糞。今年9月間，又前往謝姓債務人五股住處外放置剁碎的豬頭予以恐嚇。還有一名林姓男子因為被懷疑侵吞飯窪200萬元，也遭其小弟於今年10月間前往宜蘭礁溪林男外婆住處，恫稱將房屋貸款或賣房還債。

今年7月，一名陳姓賣家在網拍上販售侮辱習近平的「習唯呢」公仔及吊飾，於是有大陸身分不明人士委託飯窪等人協力跨境施壓，先由小弟透過蝦皮私訊對方，展示陸方所蒐集到的賣家詳細個資藉此施壓，要求與賣家合作販售上述商品遭拒。

之後，飯窪將賣家個資轉交給小弟並匯款25000元，作為買斷賣家商品之用，派小弟兩度前往賣家北市內湖住處，對賣家父親恫稱不要再販賣習唯呢公仔，並表示願意買下全部存貨，要求將網頁全部下架。即便該賣家事後在社群軟體揭露此事，飯窪依舊派員前往賣家住處出言恫嚇，連賣家趁隙報警，其小弟仍當場嗆聲敢報警後果自負、警察不會保護你們24小時等。

檢察官認為，飯窪等人屢次非法蒐集個資及暴力討債，惡行嚴重危害社會治安及民眾安全，又僅因民眾販售「習唯呢」商品，便無視我國民主法治及言論自由，受不詳境外勢力委託公然恐嚇被害人，試圖箝制國人言論自由，戕害我國自由民主，因此對其中陳泓立、周子傑各求處5年6月及4年徒刑，其餘被告也建請法官從重量刑。