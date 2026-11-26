銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰分析，實體造勢與網路空戰各有優勢，關鍵在於能否將聲量轉化為實際選票。(圖／取自杜聖聰臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋取消選前之夜改走直播，學者認為實體造勢與網路空戰都沒有必勝保證，真正關鍵在於能否把聲量轉化為隔天的實際選票。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 昨晚宣布取消選前之夜，前總統蔡英文 參與直播聲援。銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰分析，選前之夜曾有翻轉選情的案例，也有場面盛大卻落選的例子，實體造勢與網路空戰沒有必勝保證，關鍵在於能否將聲量轉化為實際選票。

杜聖聰指出，投票前12個小時，絕大多數選民心中早已有了答案，選前之夜真正的功能並非說服反對者，而是凝聚支持者、強化認同感，確保隔天不會因天候不佳等因素放棄投票，同時透過媒體傳播造勢畫面，營造勝選氣勢，爭取尚未表態的選民。

杜聖聰舉例，2018年馬來西亞大選，92歲的馬哈迪領軍在野陣營，選前之夜透過臉書直播，群眾紛紛打開手機手電筒，形成壯觀星海，直播聲勢壓過掌握國家電視台資源的執政黨，隔天開票更終結國民陣線長達61年的執政。

台灣也不乏相關案例，1997年台北縣長選舉，罹癌的立委盧修一在蘇貞昌選前之夜下跪催票；2006年高雄市長選舉，選前爆發走路工事件，陳菊最終以1114票險勝黃俊英。杜聖聰認為，這些足以牽動選情的案例，往往不是造勢規模決定勝負，而是最後關頭出現對手難以即時化解的情緒衝擊。

不過，造勢熱度未必等同選票。杜聖聰指出，曾以大膽表演轟動全台的許曉丹，三度在高雄參選立委，造勢活動吸引大批民眾、搶占媒體版面，卻三度落選，最接近當選的一次僅差107票。

至於取消實體造勢、轉向網路空戰，杜聖聰認為，必須經歷曝光、形成好感、鞏固支持及實際投票等4道門檻。2018年台中市長選舉，林佳龍選前網路聲量領先盧秀燕，最終仍敗選；2025年7月26日大罷免投票結果，也反映網路聲量與實際投票行為存在落差。即使是2018年靠網路爆紅的韓國瑜，也透過多場大型實體造勢，才完成選情翻轉。

杜聖聰表示，隨著社群平台、短影音及直播串連改變傳播生態，網路能否繞過傳統地方樁腳，直接促使支持者出門投票，仍有待驗證。沈伯洋取消實體選前之夜，正提供觀察新型態選戰傳播的機會，無論街頭人潮或網路流量，能否真正轉化為票匭裡的選票，才是決定勝負的關鍵。