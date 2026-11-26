民進黨台北市長候選人沈伯洋原先規畫周五要要在議會、市府前舉辦選前之夜活動，但沈深夜突然在社群發文指出經過開會討論，還是無法解決交通問題，決定取消市民之夜，連夜將舞台拆掉。(記者余承翰／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 翟本喬針對台北選前之夜場地爭議發文，將「程式搶票」等做法追溯到吳思瑤，並批評沈伯洋、蔣萬安與民進黨在路權攻防中的互動。

年底地方選舉倒數，選前之夜場地成為攻防焦點。民眾黨國家治理學院主任翟本喬今天說，所謂的「用程式搶票」、「搶下來不用」都是起源自民進黨 立委吳思瑤，如今台北市長蔣萬安 團隊也學會同樣的魔法，結果青鳥側翼卻出來哀哀叫，其實全部都在打吳思瑤的臉。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 競選辦公室先前宣布，11月27日晚間6時將在台北市仁愛路4段舉辦「你的市長沈伯洋－市民之夜」，然而在轄區警方公布交管措施後引發議論。沈伯洋昨天透過社群平台表示，此次市民之夜也就是選前之夜活動，經過團隊開會決定拆除現場架設舞台，後續將研議用其他形式舉辦活動。

翟本喬晚間在臉書以「凱道路權大揭密」為題發文指出，2022年台北市長選戰期間，蔣萬安和時任無黨籍候選人黃珊珊都是「老老實實比手速」，大約20秒左右就申請到場地，只不過蔣萬安陣營要凱達格蘭大道，黃珊珊陣營則是要市府路，大家井水不犯河水，幾天下來相安無事。

翟本喬再指，至於台北市政府前廣場，本來就不能舉辦政治活動，只不過時任民進黨台北市長候選人陳時中取巧，當時在黃金周邀請紙風車舉團舉辦活動，順便把民進黨所有候選人都帶去遊街。

翟本喬表示，到了要搶選前之夜那一天，凱達格蘭大道忽然在0.5秒內被搶走，「擺明了就是用程式搶的」，黃珊珊團隊面面相覷，結果後來吳思瑤得了便宜還賣乖，聲稱只是手速快一點點、運氣好一點點，「下次你們請早，不要沒有運動家精神」。

翟本喬說，到了2024總統大選，吳思瑤繼續這樣搞，他查過刑法妨害電腦使用罪，同時也問了擔任檢察官的朋友，得到的答案是這樣不會成立犯罪，「I'll beat you at your own game.（用你的魔法打敗你）」，而後來民眾黨搶到了凱達格蘭大道。

翟本喬指出，時任民進黨台北市黨部主委張茂楠氣急敗壞，當時大罵民眾黨「沒那個屁股，不要吃那個瀉藥」，引發白營支持者不滿，自己的其中一位支持者就去搶下北平東路的開票之夜路權，不過要在一天之內搭建舞台有點趕，因此想說跟民進黨交換凱道前一天的路權。

翟本喬說，結果民進黨不願意，還在媒體上大肆攻擊民眾黨，甚至透過警局勸說「不要引起衝突」，最後張茂楠為其言論道歉，民眾黨也選擇放棄路權，釋出凱達格蘭大道讓民進黨使用，「然後民進黨用完凱道後留下一大堆垃圾。我的貼文中看到的是志工清完好幾袋之後剩下的。」

翟本喬表示，從各方的發言看來，只能確定沈伯洋團隊拿到北平東路，蔣萬安團隊拿到凱道、中山南路及市府路，顯然蔣萬安團隊也學會同樣的魔法，然後青鳥側翼就出來哀哀叫，「完全沒想到，這一切都是你們吳思瑤率先立下的例子。知道你們都在打她的臉嗎？」不過不管怎麼樣，選後可以確定「一定會換一個制度」。