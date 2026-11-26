2024年6月2日，輝達執行長黃仁勳（右）在台北國際電腦展發表主題演講後，與黃樂（左）互擁。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 陸委會表示，黃樂是否涉共諜仍未有定論，台灣將持續觀察相關證據；同時強調對中國高科技出口管制須兼顧國安與貿易利益。

遭指為輝達 (Nvidia，又稱英偉達)執行長黃仁勳 婚外情對象的黃樂，日前遭台灣管制入境。陸委會副主委梁文傑26日說，政府從來沒有說黃樂是或不是間諜 ，但她確實與高科技出口管制有關，陸委會將持續關注，「直到這件事情有比較明朗的證據的時候再說」。至於政府研議加強對中國高科技出口管制，梁文傑表示，必須在管制與貿易之間求取平衡。

陸委會主委邱垂正先前在立法院表示，黃樂因有危害國家安全及公共利益之虞，遭依法註記並管制入境。陸委會26日下午舉行例行記者會，媒體關切，在美國及新加坡方面均未認定黃樂是間諜的情況下，台灣是否會恢復她的入境資格？

梁文傑回應，政府從來沒有說黃樂是或不是間諜，但她確實與高科技出口管制有關係。新加坡總理黃循財今天也沒有說黃樂是不是間諜，但新加坡政府已禁止黃樂再次入境，理由也是與晶片管制及高科技出口管制有關。

梁文傑稱，目前很多調查都還在進行中，是否為間諜與有沒有涉及高科技出口管制，並沒有直接關聯，陸委會還是會持續關注此事，「直到這件事情有比較明朗的證據的時候再說」。

另，針對中國國台辦與中國進出口銀行日前簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》，國台辦25日援引今年前10月兩岸貿易額年增32%的數據，批評脫鉤斷鏈的政治操弄違背事實、徒勞無功。

梁文傑回應，赴中投資跟兩岸貿易是兩個完全不同的事情，今年前10月台商赴中投資占整體對外投資比重已降至1.1%，而今年兩岸貿易額的增加主要集中在AI及半導體，除了需求大增，價格也暴漲，即使數量相同，也會因為價格暴漲，使貿易額大幅增加。

梁文傑認為，中方應該是看到台商赴中投資減少非常多，才會提出由中國進出口銀行提供台商融資或貸款，「如果不是因為台商投資大幅減少的話，他們也不會提出這樣的政策要拉住台商」。

至於政府研議加強對中國高科技出口管制，是否與兩岸貿易利益有所矛盾？梁文傑說，政府對於相關管制措施，一定會立基於台灣最大的利益，「在管制跟貿易之間，它必須要求取一個平衡」，目前相關措施還在研議中，等有較完整的內容，經濟部或相關單位會再對外說明。

陸委會26日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)