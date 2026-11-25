國民黨前發言人楊智伃。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋選前之夜因仁愛路封街惹議而喊卡，楊智伃則連番拿2022年選戰及726活動案例對比，批民進黨搶場地失利後不會解決問題。

民進黨台北市長候選人沈伯洋 預計週五在台北市政府前仁愛路辦選前市民之夜，因交通管制惹民怨，臨時喊卡。國民黨前發言人楊智伃表示，沈伯洋不如2022年參選台北市長的陳時中 ，搶不贏場地還解決不了問題，封街四天才發現民怨，再自己為了犯錯止血取消，還要出來裝可憐。

楊智伃指出，2022年選前之夜，蔣萬安 陣營也沒搶到凱道。當時國民黨文傳會所有同仁半夜在網咖、在家努力想要搶到路權，結果被民進黨搶走，當時陳時中還出來酸「下次請早」，結果民進黨當年也沒在凱道辦選前，辦在北平東路。

楊智伃說，國民黨當時沒搶到凱道，也沒有裝可憐，立刻開始找其他適合的腹地、另尋辦法，最後找到在基隆路、八德路交叉口的空地，容納得了人潮也不會干擾交通。

楊智伃說，2025年的726大罷免前夕，當時國民黨也只搶到725當天一天的凱道。前一天724是民進黨罷免團體辦大罷免大成功的活動，還故意硬要拖到最後一刻才讓725活動廠商進場。國民黨有說什麼嗎？有因此吵吵鬧鬧裝可憐嗎？不就是下定決心、加緊腳步、拜託配合的廠商協助合作完成造勢活動嗎？這才是面對問題解決問題的陣營跟團隊吧？

楊智伃說，反觀沈伯洋陣營自己沒搶到場地，自己決定場地、時間與規模，封街四天才發現民怨，然後再自己為了犯錯止血取消，還要出來裝可憐。看看2022年陳時中高傲的樣子，難道陳時中沒教沈伯洋怎麼搶場地也要怪蔣萬安嗎？