中共上海市委書記陳吉寧24日晚突遭宣布下馬被查。中新社

AI摘要 文章摘要整理： 陳吉寧被通報接受審查調查後，外界關注上海台北雙城論壇是否受影響；國台辦未直接回答，只強調支持兩岸城市交流不變。

中共 上海市委書記陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法遭審查調查，對上海台北雙城論壇 是否造成影響，國台辦發言人張晗25日表示，雙城論壇作為兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩地各領域交流合作發揮了積極作用，中國支持包括兩岸城市交流在內的兩岸各領域交流合作的態度不變。

值得注意的是，張晗並未正面回答陳吉寧落馬是否會影響論壇舉辦或涉台政策執行，而是將話題引向從嚴治黨的大方向：「你所提及的情況，相關消息已經發布，這也充分體現了以習近平 同志為核心的黨中央持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心。」

陳吉寧身兼中央政治局委員、上海市委書記，而雙城論壇是上海與台北兩市輪流舉辦的城市交流機制，上海方面的對接層級歷來極高。陳吉寧突然落馬，外界自然關注論壇能否照計劃推進。

「上海發布」官方微信24日晚間發布稱，中共上海市委常委會當晚舉行擴大會議，通報陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委審查調查。

通報指出，與會官員一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決把思想和行動統一到黨中央決定精神上來。中央紀委國家監委對陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法進行審查調查，充分體現了以習近平為核心的黨中央持之以恆推進全面從嚴治黨的堅定決心，充分釋放了反腐敗鬥爭一步不停歇、半步不退讓，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰的強烈信號。與會人員並表態要忠誠擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，始終保持對黨的絕對忠誠。