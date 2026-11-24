國民黨團書記長許宇甄表示，民進黨台北市長候選人沈伯洋與部分親綠社群在黃仁勳陷入風波時，接連將事件與中國情報滲透、蔣萬安市府招商成果連結；如今黃仁勳強勢回歸，這些政治言論留下的負面印象，恐怕難以輕易抹去。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 黃仁勳重回輝達執行長引發政治攻防，國民黨團指沈伯洋與親綠社群曾將事件政治化，強調台北招商與AI發展更需穩定投資環境。

Nvidia輝達（另稱英偉達）創辦人黃仁勳 回鍋擔任執行長，國民黨團書記長許宇甄表示，這對全球AI產業及台灣科技供應鏈都是重要消息，但過去兩周，民進黨台北市長候選人沈伯洋 與部分親綠社群在黃仁勳陷入風波時，接連將事件與中國情報滲透、蔣萬安市府招商成果連結；如今黃仁勳強勢回歸，這些政治言論留下的負面印象，恐怕難以輕易抹去。

民眾黨主席黃國昌抨擊，「一個黃仁勳勝過整個民進黨政府」，但國家經濟發展不能只看到AI產業鏈，台灣還有許多傳統產業、中小企業及受薪階級面臨困境；政府除了維持AI產業鏈穩定發展，更應正視傳產及中小企業的困境，讓受薪階級的薪資獲得實質成長。

許宇甄指出，11月9日黃仁勳捲入國安疑雲時，沈伯洋以「中國經典手法」評論事件，雖然表示應等待調查，但部分親綠社群卻迫不及待貼上政治標籤，甚至出現「黃仁勳是中共同路人」、「蔣萬安以後不能提輝達當政績」等言論，還有人影射蔣萬安夫人石舫亘協助牽線的友人可能涉及共諜。

許宇甄質疑，從抹紅黃仁勳，到影射蔣萬安夫婦，原本應該審慎看待的企業與國安議題，竟成為選舉攻防工具；難道一家國際企業的投資，只要能成為政治對手的政績，就連企業領導人都要被貼上政治標籤？她說，從質疑招商功勞，到影射企業領導人，民進黨反輝達的政治印象，恐怕已經難以抹去；如今輝達董事會在徵詢美國政府高層意見後，認定黃仁勳復職不構成國安風險，並一致支持他重掌公司。

許宇甄認為，台北正在爭取全球AI產業布局，企業重視的不只是土地、交通與基礎建設，更是穩定的投資環境。蔣萬安市府積極協助輝達落腳北士科，攸關台北未來的產業發展、人才就業與國際競爭力；倘若國際企業每次遇到爭議，都要面對政治抹紅與選舉操作，這樣的政治氛圍，恐成台北招商引資的重大包袱。

許宇甄強調，國安疑慮應依法調查，不能把尚未證實的指控當成政治攻擊素材。黃仁勳已經重返輝達，沈伯洋及部分親綠支持者過去的發言紀錄卻不會憑空消失；台北需要的是讓國際企業安心投資、讓AI產業持續發展，因此只有蔣萬安連任，台北才能有好的發展。