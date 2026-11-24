陳文茜對於台北市長選情提出獨到見解。圖／TVBS提供

AI摘要 文章摘要整理： 陳文茜分析沈伯洋以社群動員與創意造勢形成「洋流現象」，但也指出政策論述仍是短板；相較之下，蔣萬安的演講與政策連結能力更讓她驚豔。

2026選戰進入倒數階段，近期台北市長選戰掀起的「洋流現象」引發各界關注。TVBS「文茜的世界周報」特別推出選戰分析直播，由錢怡君主持，邀請節目主持人陳文茜 針對近期選情及「洋流現象」深入剖析。

陳文茜指出，沈伯洋 之所以能形成「洋流」，關鍵在於將社群媒體組織能力與創意造勢活動結合，突破傳統選舉動員模式，甚至形成跨越北中南的自發性參與。她直言：「沈伯洋是一個造勢天才！他把社群媒體的組織概念與很有創意的造勢活動結合在一起，這就是他崛起的原因，是別人做不到的事情。」

陳文茜分析，過去傳統選舉主要仰賴地方樁腳及遊覽車動員，如今沈伯洋則將組織網絡轉移到社群媒體，透過群組即時發布掃街行程，號召支持者自行前往現場，形成不同以往的動員模式。她形容：「以前傳統選舉叫『條仔跤（樁腳）』，現在的『條仔跤』是住在社群媒體裡頭。」支持者不再只是被動接受動員，而是透過社群串聯，自發參與候選人的活動，甚至能在節目播出前號召大量網友收看，將網路聲量轉化為實際影響力。

除了社群組織能力，造勢活動的創意也是「洋流現象」的重要推力。陳文茜特別提到沈伯洋在關渡宮舉辦的造勢活動，現場結合數十艘漁船燈光、煙火及無人機展演，從傳統民俗到科技視覺，層層帶動群眾情緒。她形容這是近三、四十年來最具創意的造勢活動之一，也認為這種視覺效果與社群傳播相互加乘，讓「洋流」聲勢迅速擴大。

不過，陳文茜也提醒，造勢能力不等於政策能力，社群媒體可以創造聲量，卻無法取代政策論述。她觀察，沈伯洋在造勢活動中展現高度創意，但在政見辯論會上的政策表現相對薄弱；相較之下，蔣萬安 在政見發表及競選總部成立大會上的演講，則讓她相當驚豔。陳文茜表示，蔣萬安能將公共政策與市民生活連結，從孩子教育、城市安全，到AI園區及未來發展，讓民眾感受到政策與自身生活的關係。她認為：「沈伯洋造勢是天才；而蔣萬安比國民黨過去三十年的政治人物都更會演講。」