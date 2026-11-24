民進黨台北市長候選人沈伯洋24日下午2時40多分時在捷運動物園站附近，展開大安文山的車隊掃街。記者邱書昱／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在車隊掃街時回應柯文哲指控，強調自己沒有放話請益，並表示只要有助市政都願意拜訪；他也反批若照柯的說法，柯的話同樣可被視為虛妄。

台北市長選舉倒數4天，民進黨 台北市長候選人沈伯洋 24日下午2時40多分時在捷運動物園站附近，展開大安文山的車隊掃街。媒體問到，民眾黨創黨主席柯文哲 稱沈伯洋不敢來請益「一定被我海K一頓」、更說會「當頭棒喝」；沈伯洋強調，對市政有幫助都願意去請益，媒體下標說要去見誰，「其實我根本就不是這樣講。」

沈伯洋稍早到青山宮時，獲得廟方致贈金箍棒，一開始聽聞問題後他說，「當頭棒喝...今天早上是金箍棒，下午有柯文哲的當頭棒，這個聽起來都不錯，果然是一個很棒的日子。」

媒體問到，柯文哲提到沈這半年來在媒體放話請益，實際上覺得毫無作為，從頭到尾都是假的，更引用金剛經說是虛妄。沈伯洋回說，虛妄的意思是說一切都是表象，其實對我們來講，最重要的是11月28日那一天才會知道結果是什麼，如果按照柯所說一切都是虛妄的話，那柯講的話也是虛妄。

沈伯洋說，他從頭到尾都只有別人問他要不要拜訪誰，那時候永遠都是那一句話「對市政只要有幫助的我都願意去請益。」然後媒體自己下了標題說他可能要去見誰，但其實我根本就不是這樣講。

此時，媒體又準備追問時，沈伯洋說「等一下我還沒回答完。」緊接著說，他覺得這可能就是一個美麗的誤會，但是說真的，柯文哲可能也會有蠻多對市政有益的，但是對市政有益的事情很多，有益的團隊就一路一直往下排，「那這個可能他有他自己的想法。」

媒體又問到，怎麼看這幾天柯文哲咄咄逼人？會不會影響到爭取民眾黨前立委黃珊珊的選票？沈伯洋笑回，「不會，我完全沒有感覺他咄咄逼人。」我們要拜訪的話，我們自然就會去拜訪「我們現在還沒有拜訪到。」