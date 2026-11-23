民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席內湖「灣仔庄福德堂三官大地聖誕祝壽大典」，對於股市上週大跌今天回升，沈伯洋受訪時表示「我們也都會密切追蹤」，股民的權益要怎麼維護，會持續追蹤。記者曾吉松／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安獲宋楚瑜祝福並傳出相挺後，沈伯洋回應現階段更重要的是聽見市民與里長聲音，同時持續車掃、直播與選民互動。

台北市長蔣萬安 日前拜會親民黨主席宋楚瑜，宋送上祝福，「今年最重要的是你要順利」，他也會用自己的方式幫忙蔣的選情。而民進黨台北市長候選人沈伯洋 今到內湖參拜被問到是否也會尋求宋支持，沈則表示，尋求各方的支持是重要的，但現在剩沒幾天更需要是聆聽市民的聲音。

沈伯洋下午到內湖灣仔庄福德堂參與三官大地聖誕祝壽大典，參拜完後也與在地多位里長座談，也談到都更、交通、高齡長照 等議題。而面對蔣萬安競辦發出蔣先前拜會宋楚瑜影片，宋今天也陪國民黨籍台北市議長戴錫欽參拜，是否還有機會拜會送本人。

沈伯洋表示，對他來講尋求各方的支持是重要的，市政上面的請益一直以來有非常多的請益對象，最後五天如果還要再能夠約到宋楚瑜，可能比較困難一點。且現在更需要是聆聽市民的聲音，例如今天跟里長見面，深入的去盤點內湖這邊大家需要的議題，要怎樣多多進行跟里長間的會議。對他來說這件事情是更需要的。

而沈伯洋接下來幾天晚上也將開直播與民眾互動，沈表示，除了車掃外網路上也不能漏掉，車掃都是在白天，很多人難參但可能有很多市政上想要問的問題，然後也一直有人敲碗問讀書相關的事，趁直播的機會，讓大家聽到更多聲音收集大家的意見，盡量回覆，也會做一些直播有趣的合體，請大家可以期待。

對於蔣萬安今天早上車掃，有民眾為了打招呼發生車禍，沈伯洋表示，車掃不論對方還是自己團隊都要注意，民眾也應盡量在人行道上面，他之前在第二場車掃後也要求大家不要跟車，盼藉由這樣方式知道要選舉禮拜六要投票，但安全還是第一吼，包含明天開始車掃也會朝這方向進行。

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席內湖「灣仔庄福德堂三官大地聖誕祝壽大典」，對於股市上週大跌今天回升，沈伯洋受訪時表示「我們也都會密切追蹤」，股民的權益要怎麼維護，會持續追蹤。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席內湖「灣仔庄福德堂三官大地聖誕祝壽大典」，對於股市上週大跌今天回升，沈伯洋受訪時表示「我們也都會密切追蹤」，股民的權益要怎麼維護，會持續追蹤。記者曾吉松／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋下午出席內湖「灣仔庄福德堂三官大地聖誕祝壽大典」，對於股市上週大跌今天回升，沈伯洋受訪時表示「我們也都會密切追蹤」，股民的權益要怎麼維護，會持續追蹤。記者曾吉松／攝影