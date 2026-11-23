蔣萬安獲宋楚瑜支持 沈伯洋：現階段更需要聆聽市民聲音
蔣萬安獲宋楚瑜祝福並傳出相挺後，沈伯洋回應現階段更重要的是聽見市民與里長聲音，同時持續車掃、直播與選民互動。
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蔣萬安獲宋楚瑜祝福並傳出相挺後，沈伯洋回應現階段更重要的是聽見市民與里長聲音，同時持續車掃、直播與選民互動。
台北市長蔣萬安日前拜會親民黨主席宋楚瑜，宋送上祝福，「今年最重要的是你要順利」，他也會用自己的方式幫忙蔣的選情。而民進黨台北市長候選人沈伯洋今到內湖參拜被問到是否也會尋求宋支持，沈則表示，尋求各方的支持是重要的，但現在剩沒幾天更需要是聆聽市民的聲音。
沈伯洋下午到內湖灣仔庄福德堂參與三官大地聖誕祝壽大典，參拜完後也與在地多位里長座談，也談到都更、交通、高齡長照等議題。而面對蔣萬安競辦發出蔣先前拜會宋楚瑜影片，宋今天也陪國民黨籍台北市議長戴錫欽參拜，是否還有機會拜會送本人。
沈伯洋表示，對他來講尋求各方的支持是重要的，市政上面的請益一直以來有非常多的請益對象，最後五天如果還要再能夠約到宋楚瑜，可能比較困難一點。且現在更需要是聆聽市民的聲音，例如今天跟里長見面，深入的去盤點內湖這邊大家需要的議題，要怎樣多多進行跟里長間的會議。對他來說這件事情是更需要的。
而沈伯洋接下來幾天晚上也將開直播與民眾互動，沈表示，除了車掃外網路上也不能漏掉，車掃都是在白天，很多人難參但可能有很多市政上想要問的問題，然後也一直有人敲碗問讀書相關的事，趁直播的機會，讓大家聽到更多聲音收集大家的意見，盡量回覆，也會做一些直播有趣的合體，請大家可以期待。
對於蔣萬安今天早上車掃，有民眾為了打招呼發生車禍，沈伯洋表示，車掃不論對方還是自己團隊都要注意，民眾也應盡量在人行道上面，他之前在第二場車掃後也要求大家不要跟車，盼藉由這樣方式知道要選舉禮拜六要投票，但安全還是第一吼，包含明天開始車掃也會朝這方向進行。
宋楚瑜拜會蔣萬安時送上祝福，表示「今年最重要的是你要順利」，並說會用自己的方式幫忙蔣的選情，等於公開釋出支持訊號。 沈伯洋說尋求各方支持很重要，但剩下幾天更需要聆聽市民聲音，也提到若要再約宋楚瑜可能較困難，因此會把重心放在與里長和民眾交流。 沈伯洋表示除了白天車掃，也會在晚上開直播，讓不方便參與車掃的民眾提問，並收集市政意見；同時他也提醒車掃與圍觀都要注意安全。
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宋楚瑜拜會蔣萬安時送上祝福，表示「今年最重要的是你要順利」，並說會用自己的方式幫忙蔣的選情，等於公開釋出支持訊號。
沈伯洋說尋求各方支持很重要，但剩下幾天更需要聆聽市民聲音，也提到若要再約宋楚瑜可能較困難，因此會把重心放在與里長和民眾交流。
沈伯洋表示除了白天車掃，也會在晚上開直播，讓不方便參與車掃的民眾提問，並收集市政意見；同時他也提醒車掃與圍觀都要注意安全。
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