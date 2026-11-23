親民黨主席宋楚瑜陪同國民黨籍台北市議長戴錫欽赴松山奉天宮、慈惠堂參拜。記者邱書昱／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 宋楚瑜在陪同戴錫欽祈福時，公開祝福蔣萬安、戴錫欽與秦慧珠，並呼籲選舉要公平、當選後要兌現承諾；戴錫欽則說明藍營將以車掃與配票衝刺選情。

百里侯之爭進入倒數階段，親民黨主席宋楚瑜今天受訪表達對台北市長蔣萬安 、國民黨台北市議長戴錫欽和同黨籍台北市議員秦慧珠給予高度祝福，並盼當選後要說到做到。

宋楚瑜下午陪同戴錫欽赴松山奉天宮與松山慈惠堂祈福參拜。

媒體會後聯訪詢問，選戰倒數，蔣萬安近日釋出拜會宋楚瑜的照片，針對台北市長選舉是否表態支持誰，是否會幫民進黨台北市長候選人沈伯洋 加油。

宋楚瑜表示，台中市長盧秀燕 上周陪同蔣萬安來拜會，當時自己就開宗明義說，因從小學、中學到大學都在此求學，自己和台北市有深厚淵源，也看到城市慢慢在改變，希望北市首長能持續加油，將台北市建設成具有首都格局的大城市。

同時，也分享自身從政經驗給蔣萬安，提醒要好好運用資源、人才，認為政治管3件事情，首先就是管方向和政策，其次管資源運用和設置的優先次序，最後則要會用專業的人，才能好好建設成一個現代化的都市。

宋楚瑜說，蔣萬安當時很誠懇地說希望有機會能大展宏圖，持續在北市將希望做的事但尚未完成之事做好，自己也給予蔣萬安祝福，希望蔣能達成其建設台北的心願，也要幫戴錫欽加油，希望戴能持續在議會裡，不要以黨派來決定議員發言的內容，「不分黨派、不分族群」，真正把人民的小事當作政府的大事，好好來做。

是否也幫沈伯洋加油，宋楚瑜表示，台灣民主之所以如此珍貴，就是每個人都有公平參政的機會，當然也祝福任何要參選者，都要有公平的機會且不受歧視，其政見和說法也不會被人扭曲，為大家加油。

宋楚瑜提到，自己前幾天也幫民進黨基隆市長候選人童子瑋站台加油，因在2000年參選總統時遭抹黑和承受壓力時，童子瑋的祖父曾公開替自己祝福、加油，所以也要替其孫童子瑋加油。

他還舉東漢學者的座右銘「無道人之短、無說己之長、施人慎勿念、受施慎勿忘」為例說明，從未忘記童子瑋的祖父恩情，也從未忘記國民黨和前總統蔣經國曾栽培過自己，念茲在茲，認為不分黨派，只要對台灣未來抱有願景者，除希望能當選外，將來還要能勝任，不分黨派聽取眾人意見並整合，最後變成可行方案，讓市民感受到這個城市確實值得珍惜。

「我已經表達對蔣萬安、戴錫欽給予高度的祝福」，宋楚瑜說，希望大家給任何參選者公平的機會，能在選民面前展現才華，同時強調不是在選舉時開支票，而是要記得當選後一諾千金、要說到做到。

媒體追問，國民黨台北市議員秦慧珠近來選情似乎緊繃，是否有規劃幫她站台。

宋楚瑜表示，秦慧珠是自己的老朋友，過去也曾是親民黨員，且自己父親曾幫秦父自越南接來台灣安置，當場也對秦慧珠加以祝福，希望她能夠順利當選。

除此之外，宋楚瑜還提到近日翡翠水庫能否裝光電板議題，稱自己擔任省長時就知道水庫安全問題，當年翡翠水庫建造好後，集水區仍有農戶持續務農，但經省政府撥付新台幣20億元經費協助安全撤遷，如今台北市才有好水可喝，重點是要拿出辦法。

宋楚瑜認為，從政不是只有開支票，或在選舉時說不要光電板，而是要去解決問題，台灣現在還有很多資源需要整合、相互支援，不要每天把政黨利益掛在人民利益之上，大家應一起共同來為人民好好做事情。

媒體追問，蔣萬安近日合體民眾黨小雞車掃，外界質疑是放著自家小雞不顧，有無藍營小雞表達不滿，以及藍營小雞們憂心恐影響國民黨席次。

戴錫欽表示，選舉剩最後一周，蔣萬安從明天起就會陪同國民黨6個選區、提名的33名議員候選人進行車掃，走遍每個台北市的角落，當然多席次選舉、大家互相競爭，也祝福民眾黨「兄弟登山、各自努力」，一定會發揮最大團結力量，把席次極大化。

他說，不論是藍營或白營小雞，蔣萬安在最後5天都會盡可能協助大家勝選，當然國民黨候選人還是第一優先，自明天起將連3天車隊掃街。

媒體還問到，國民黨台北市黨部先前曾說蔣萬安不能公開替白營小雞站台，但現在似乎打破規範；以及松信區和中正萬華被認為藍白搶最後一席，許多人都喊出告急，藍營市黨部配票作業機制是否未落實。

戴錫欽說明，因隨北市選情相對緊繃，不論是市長或議員選情，在盧秀燕接任蔣萬安競選總部主委後，她就拜會藍、白台北市議會黨團和提名人，大家經充分溝通後，均認為要以大局為重，都能體諒如何在非綠陣營選票極大化情況下，確保蔣萬安能夠連任當選，國民黨席次也能極大化，大家都有共識要努力達標。

他認為，現在各政黨喊告急的小雞很多，選舉到最後，大家都希望支持者不要鬆動、把票投出來，這是選舉常情，只要不違反選罷法相關規定，都採取尊重態度，希望透過大家各自努力，不只是母雞拉抬小雞、小雞也能夠幫襯母雞，大家共同激發選票。

同時，藍營市黨部在4、5月提名時，就已完成配票機制，6個選區的配票通知都已派報，會落實配票機制，但不會強制要求，只要符合法令相關規範都予以尊重。

由於明天將啟動車掃，媒體詢問蔣萬安是否會陪同秦慧珠一起車掃，另秦也說選前不會再受訪，是否被下封口令。

戴錫欽表示，明起連3天車掃，每個半天會掃完1個選區，明早由松山信義區先展開，包含秦慧珠在內的所有提名人都在邀請之列，蔣萬安也會陪同所有小雞一起車掃，相信秦慧珠應該也會出席。

他認為，每名議員和被提名者都是獨立個體，在選舉投票前，各自要不要接受媒體訪問和表達理念及訴求，都充分尊重大家的想法，絕無封口或沒辦法表達言論的事情。

由於蔣萬安近日車掃亂象頻頻，媒體詢問後續是否會加強安全規劃，像是支持者可站人行道或騎樓，不要再現馬路追逐情景。

戴錫欽表示，近日車掃發現很多熱情民眾會跑到車子旁，也衍生一些狀況，希望所有支持者要注意安全，規劃過程中也特別將安全作為優先考量，務必確保大家安全無虞。