台總統賴清德(中)今晚為基隆市長候選人童子瑋助選時，稱讚童子瑋的血液裡流著他的爺爺童永「公道伯」的精神，童當市長，也會調解糾紛，幫助需要幫忙的人。(記者曾原信／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 賴清德替基隆市長候選人童子瑋助選時，談及自己與童家過往恩情而紅了眼眶，並讚童子瑋延續公道伯精神，強調此役攸關基隆能否重振市政與榮光。

台總統賴清德 今晚為基隆市長候選人童子瑋助選時，提及他的「阿舅」、童子瑋的爺爺童永昔日恩情，不禁紅了眼眶。他稱讚童子瑋有童永「公道伯」的精神，童當市長，也會調解糾紛，幫助需要幫忙的人。

童子瑋今晚7時在基隆國門廣場造勢，闡述從政理念，描繪施政願景，並邀前基隆市長林右昌、台北市長候選人沈伯洋 、前總統蔡英文 和賴清德後站台助講。

賴清德今晚9時許壓軸登台時說，基隆從繁榮走向沒落，在2014年之前提到基隆，大家都沒啥信心，都市景觀「烏烏暗暗」，直到林右昌當市長，短短8年改頭換面。

賴清德說，很可惜4年前立委蔡適應沒有成功接棒，所以基隆這4年原地踏步，市政空轉，現任市長謝國樑多項政見都跳票。今年選舉最重大的意義，就是找回基隆的榮光，把過去光榮再度找回來。

賴清德演講時，童永在他的左側，坐在輪椅上。賴回憶退伍後，和媽媽到慶安宮拜拜，媽媽拿錢還「阿舅」。話音剛落，因紅了眼眶，停頓了一會兒才說，阿舅對媽媽說，你欠錢花用就拿去用，哪有需要這麼快還。媽媽回說「德仔」退伍了，有賺錢了，所以要還了。

賴清德說，提這段往事是要讓大家了解，童子瑋的血液裡面，有「他阿公、我阿舅」公道伯的精神，讓他當市長，也會調解各種糾紛，幫忙任何需要幫忙的人。

賴清德也肯定童子瑋，會抱持基隆四百年來，跨族群、跨衝突所凝聚的和解包容的力量。童在一旁聽到家族往事及賴的期許，也不禁有感而發，眼眶泛淚。