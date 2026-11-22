尋求連任的台北市長蔣萬安今下午出席市議員林幸兒造勢活動。記者邱書昱／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 台北市文化局長蔡詩萍撤下故宮AI照後，水庫光電板議題持續延燒，蔣萬安與沈伯洋隔空交鋒，並再度強調翡翠水庫飲水安全立場。

水庫光電板議題持續延燒，台北市文化局長蔡詩萍日前刊故宮 建物上裝設太陽能板的 AI 照，引起風波，今早已將照片撤換，不過，民進黨台北市長候選人沈伯洋 說，提一個完全不存在的光電板爭議是模糊焦點。台北市長蔣萬安 今下午受訪表示，沈扭曲環評意義，且始終不敢正面回答。

蔣萬安今到士林文化國小旁，參加市議員林幸兒造勢活動。他受訪表示，沈伯洋扭曲環評的意義，而且沈始終不敢正面回答「是不是堅定反對在水庫設置光電板到底」，而且沈一開始還說尊重經濟部，這個才是在迴避問題。

媒體問到，沈伯洋針對「沒有人不想讓台北順起來」的發言回應，是有人讓台北順不起來，包含砍樹、兒虐等。蔣萬安說，這又在造謠，已經闢謠非常多次。關於台北市的樹木，不管是天災、樹木生病，或者安全的因素，都經過專業的委員會討論來做移除。

蔣萬安強調，台北市的兒虐就不是六都第一，這些都必須要本於事實來評論。

隨後，蔣萬安在活動現場致詞，列出了北投市場改建、加速捷運路網發包推動、第二運動中心，更提到捍衛翡翠水庫，「這是攸關大台北6百萬市民的飲用水，也是水質最好的水庫，中央連續三年發文台北市政府，盤點設置光電板範圍，還要說明不配合理由。」

他說，全部拒絕之外，擔任市長期間內也絕對不准興建，捍衛所有鄉親飲水安全，堅定立場絕對不退縮。