尋求連任的台北市長蔣萬安今下午參加北國民黨市議員林幸兒造勢。記者邱書昱／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 台北市長選戰倒數一周，蔣萬安密集掃街造勢，強調路線一致與持續爭取市民認同，也表示希望未來有機會再向柯文哲請益，同時呼籲各陣營避免出征文化。

台北市長選舉僅剩一周，尋求連任的台北市長蔣萬安 今下午參加北國民黨市議員林幸兒造勢，他說，選舉關鍵是民眾清楚看清楚，誰的路線一致、長期經得起考驗，他會持續一步一腳印爭取所有市民的認同。

蔣萬安今行程滿檔，一早到濱江果菜市場拜票掃街、宮廟參拜、議員造勢活動，以及晚間邀請到台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜 陪同的「光榮台北 團結向前」大車掃。

選戰倒數階段，各陣營拜會都會視為拔樁，早上沈伯洋到大直靈糧堂點燈，由於該教會與蔣家關係有淵源，也被外界認為是否為拔樁？蔣萬安回應，一直以來他都不會去把和教友聚會當成是選舉相關的拔樁或選舉樁腳。

此外，媒體問到，昨與民眾黨創黨主席柯文哲 出席活動，還有機會與柯同台嗎？蔣萬安說，當然有啊，接下來也希望有機會能夠跟柯文哲請益，但上午也說過，因為選舉剩下最後一周不到的時間，相關的行程都很忙碌，有機會還是可以跟柯主席請益。

媒體也問到，藝人陳為民發文稱只要不看新聞，台北還挺安靜的；被外界解讀成挺蔣萬安。蔣萬安回應，希望不管是哪一個陣營，都不應該有出征的文化，不應該因為網路上發表什麼言論，就要擔心、恐懼「台灣應該是暢所欲言的社會。」