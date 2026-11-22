選前黃金周日，爭取連任的新竹市長高虹安今早衝刺，一早到大果菜市場、北門市場拜票。圖／高虹安競辦提供

AI摘要 文章摘要整理： 選前黃金周日，高虹安先走訪新竹市場拜票，下午再由韓國瑜陪同車掃造勢，強調市場改善與市政成果，並呼籲選民支持連任。

選前黃金周日，爭取連任的新竹市長高虹安 今早衝刺，一早到大果菜市場、北門市場拜票，許多攤商致贈青蒜、蒜頭、菜頭等象徵「凍蒜」、「好彩頭」的蔬菜，下午在院長韓國瑜 的陪同下，自華夏金城出發車掃，邀請支持者共襄盛舉。

韓國瑜表示，台北市有蔣萬安 ，新竹市有高虹安，高虹安市長一定會讓新竹市民安居樂業，大家平平安安、幸福快樂，懇託大家一定要票投高虹安，讓高虹安繼續連任。地方支持者獲知韓國瑜將陪同高虹安車掃，下午就有許多支持者陸續湧入華夏金城，希望一睹兩人合體同框。

高虹安表示，非常高興立法院長韓國瑜來到新竹市陪同高虹安一起掃街拜票，而立委鄭正鈐也是一路以來包括昨天晚上的造勢活動，都一直一起努力，大家團結要打贏這一場選戰。

高虹安說，院長韓國瑜今天特別來到新竹市，車掃路線從華夏金城眷村出發，而這個地方以眷村文化著稱，旁邊也有「將軍村」，每年的眷村文化節、國慶升旗典禮也都是在這裡舉辦，相信社區的民眾都非常喜歡韓國瑜院長，所以今天很多民眾都是很早就來到這裡等候，希望能夠一睹韓院長的風采。

今早高虹安到大果菜市場、北門市場拜票，高虹安競總表示，考量新竹果菜市場建物及設備老舊，高虹安今年8月拍板將116年度修繕補助經費從新台幣1350萬元提高至2676萬元，推動市場購物環境改善計畫，聚焦公安防災、基礎設施及友善環境三大面向，規畫10項改善工作，提升市場安全與營運品質，提供攤商更安全的工作環境及市民更舒適的購物空間。

高虹安表示，投票日前最後一個星期天，特別到新竹市最大果菜市場衝刺、懇託選票。她指出，市府近年持續改善市場環境，並與果菜公司、公會討論遷建計畫，呼籲市民出門投票，支持她連任。

針對綠營府院黨高層近期接連為候選人拉抬聲勢，高虹安表示，輔選雖能增加曝光，但選舉關鍵仍是候選人的政見、條件及服務實績，政治明星可以助陣，卻不能替候選人當市長，她將持續一步一腳印，爭取市民支持。

高虹安下午在院長韓國瑜的陪同下，自華夏金城出發車掃，邀請支持者共襄盛舉。圖／高虹安競辦提供

許多攤商致贈青蒜、蒜頭、菜頭等象徵「凍蒜」、「好彩頭」的蔬菜。圖／高虹安競辦提供

高虹安表示，非常高興立法院長韓國瑜來到新竹市陪同高虹安一起掃街拜票。圖／高虹安競辦提供

下午就有許多支持者陸續湧入華夏金城，希望一睹韓院長與高市長合體同框。圖／高虹安競辦提供