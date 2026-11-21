國民黨楊梅區市議員候選人古振豐。(圖／古振豐提供)

AI摘要 文章摘要整理： 古振豐遭爆20年前涉妨害性自主及少女命案調查，國民黨桃園市黨部認定其作為不符社會期待，宣布不再支持其競選並檢討提名機制。

國民黨 楊梅區市議員候選人古振豐近日遭爆20年前涉妨害性自主案件，還因涉嫌少女餵毒命案被調查，引發各界關注，民進黨桃園市長候選人黃世杰也質疑藍營黨主席鄭麗文 及桃園市長張善政 立場；國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，古振豐過去所為難符社會期待，即起不再支持古任何競選活動。

蔡忠誠表示，古振豐被控20年前涉妨害性自主案件，也涉及少女命案被調查。該案由軍法審判，相關判決未公開，但黨部側面了解，古被控妨害性自主部分有罪，涉及命案部分無罪，此為近日爭議爆發後的調查結果。

蔡忠誠說，古振豐參加黨內初選時，黨內資格審查機制，也明文規定涉妨害性自主案件不予提名，但當事人提交審核資料未提過去爭議，該案又為軍法審判，黨部第一時間無從查起，而後桃園選委會、中央選委會審核也沒問題，因此予以提名。

蔡忠誠表示，國民黨對黨提名參選人向來秉持高道德標準，雖然選舉到了最後階段，公部門選務作業也到了無法收回黨提名資格階段，但古振豐過去的相關言行與作為確實難讓黨內認同，因此黨部決議接下來將不提供任何形式的支持，後續無論古是否當選，都會議處。

蔡忠誠呼籲藍營其他同選區候選人各自努力，專注爭取選民認同，盼此事件能回歸個案本質進行檢視，切勿無限上綱至政黨之間的紛爭。

另外，蔡忠誠認為黨內現行提名審查機制有待加強，為了防止類似事件發生，將建議中央調整做法，強化徵信工作，以確保未來黨提名人選符合社會期待。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠今表示，黨部不再支持古振豐競選。(記者陳俊智／攝影)