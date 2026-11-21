而四人最終也在台上合唱「感恩的心」落幕，秦慧珠在台上幾度眼匡泛紅，接受媒體訪問時更落淚，一旁工作人員趕忙遞上面紙擦拭，秦表示，今天其實邀請很多黨內好友，包含藍委、蔣萬安競總團隊但除了王鴻薇回應沒有時間，其他都沒有下文。(記者洪子凱／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 秦慧珠在信義區舉辦感恩音樂會，獲陳健治等藍營人士站台力挺；陳健治並痛批黃復興恩將仇報，秦慧珠則落淚強調不退選。

國民黨台北市議員秦慧珠近日言行屢爆爭議，日前也遭解除黃復興黃國樑信義區常委職務，選情緊張。秦今在信義區廣慈舉辦感恩音樂會，前議長陳健治也到場力挺，更怒批黃復興恩將仇報，呼籲黨員不要聽黨部的，要堅定支持秦慧珠。

秦慧珠今舉辦感恩音樂會活動，僅管晚間低溫僅攝氏15度，不過現場仍有不少地訪里長、民眾到場，目測逾百人，也有不少國民黨內好友包含議員李傅中武、前立委陳學聖、羅淑蕾等人到場，除了為秦加油打氣外，更「獻聲」高唱，而秦慧珠更是活動開場到結束待完整場。

而前議長陳健治也在晚間7時40分到場，在活動尾聲也上台致詞，坦言看到秦這段時間備受挫折，三天前主動打電話上前關心，秦變跑來他家，兩人更談到很多過往趣事，陳表示當初秦為了幫沒有議員席次黃復興服務榮民，主動加入幫忙，更提及去年秦在大罷免幫國民黨藍委辦說明會付出甚多，如今卻遭恩將仇報，呼籲選民站出來力挺服務超過1.7萬件選服秦慧珠。

陳學聖也說，秦慧珠現在面臨誤解力量大於諒解的力量，但跟秦已是多年好友，秦只會對人好不懂背叛，應還給秦公道；羅淑蕾更是火力全開砲轟國民黨，批沒有所謂「藍白合」民眾黨就是在吸藍營的票與血、啃國民黨的骨，結果還傻傻地要跟人家合，秦愛台灣、也愛國民黨，即便到了可以遊山玩水的年紀，至今依然堅守崗位，呼籲大家集中選票支持。

而四人最終也在台上合唱「感恩的心」落幕，秦慧珠在台上幾度眼框泛紅，接受媒體訪問時更落淚，一旁工作人員趕忙遞上面紙擦拭，秦表示，今天其實邀請很多黨內好友，包含藍委、蔣萬安競總團隊但除了王鴻薇回應沒有時間，其他都沒有下文，坦言這場選舉至今當然會委屈，但強調自己沒有退選，會繼續努力，堅持把選戰好好的打下去，請大家繼續支持。

國民黨台北市議員秦慧珠近日言行屢爆爭議，日前也遭解除黃復興黃國樑信義區常委職務，選情緊張。秦今在信義區廣慈舉辦感恩音樂會，前議長陳健治、前立委陳學聖、羅淑蕾等人到場力挺。(記者洪子凱／攝影)