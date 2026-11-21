經檢察官訊問後，認被告李姓兄弟檔及林女等3人涉犯反滲透法受滲透來源指示、資助而為助選或參與競選等罪嫌，均犯嫌重大，李姓兄弟檔各以新台幣30萬、5萬元交保，另林女則20萬元交保。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 台南地檢署偵辦中華民生民生黨主席李崇智兄弟檔涉受中共指示，返台後協助林乃立參選，訊後3人分別交保並限制出境出海。

台南地檢署據報，中華民生經濟改革促進黨黨主席李崇智兄弟檔去年間率團赴中國，涉接受中共 方面落地招待，並接受其指示，返台後支持協助市議員第七選區候選人林乃立參選，李姓兄弟檔多次利用人脈及活動機會積極為她助選，檢警調昨執行搜索並傳喚李等12人到案，訊後李姓兄弟檔分以30萬(新台幣，下同，約9100美元)、5萬交保，林女則以20萬元交保。

林乃立表示，覺得政治及司法介選的情況愈來愈嚴重，她不會大家來檢視，然而，選前大動作干預選舉，令人無法接受。

檢方指出，日前接獲彰化縣調查站提報境外勢力介入選舉情資，檢察長鍾和憲旋指派主任檢察官蔡明達、檢察官王宇承組成專案小組積極偵辦。經向台南地院聲請搜索票核准後，昨指揮彰化縣調查站、台南市調查處、永康警分局與彰化縣刑大隊等，執行搜索共4處，並傳喚被告李姓兄弟檔、林女及證人共12人到案。

檢方表示，李崇智是中華民生經濟改革促進黨黨主席、台南市敦親睦鄰關懷協會、台南市榮欣退伍軍人協會及台南市樂活銀髮族協會理事長，胞弟則是敦親睦鄰協會理事。林乃立則是台南市議員第七選區候選人。

檢方調查，李姓兄弟檔涉嫌於去年11月間，率團前往中國，接受中共港澳台工作辦公室成員落地招待，並藉機接受指示，於返台後支持協助林女參與議員選舉。李姓兄弟果於今年2月至9月間，多次利用其人脈或擔任協會職務而舉辦活動等機會，積極為林女助選，使境外敵對勢力介入及影響今年地方公職人員選舉公平性與結果。

經檢察官訊問後，認被告李姓兄弟檔及林女等3人涉犯反滲透法第4條第1項受滲透來源指示、資助而為助選或參與競選等罪嫌，均犯嫌重大，然尚無羈押必要，諭知李姓兄弟檔各具保30萬元、5萬元，並均限制出境出海，另諭知林女具保20萬元，其餘證人均請回。