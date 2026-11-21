民眾黨今晚在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜，台大前校長管中閔到場支持，為創黨主席柯文哲發聲。管不小心口誤，講成「柯文哲遭民眾黨打壓」，發現口誤趕忙道歉，引起台下笑聲。圖／截自柯文哲YouTube直播

AI摘要 文章摘要整理： 管中閔出席民眾黨決勝之夜聲援柯文哲，強調白色力量要獨立於藍綠之外，並在口誤引發笑聲後，呼籲支持民眾黨持續推動第三力量。

民眾黨 今晚在台北市政府前廣場舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜，台大前校長管中閔 到場支持，為創黨主席柯文哲 發聲。管中閔回憶起去年大罷免時期在北平東路的聚會，當時柯文哲身陷囹圄不在，他呼籲外界把握這次投票機會，幫柯文哲找回公道。

管中閔提到，很多人說：「你為什麼要來參加民眾黨的、支持民眾黨？」他認為台灣有藍綠兩黨，他學經濟的，相信競爭，能讓社會變得更好，並增加民眾福利；如果白色力量要做「小綠」，跟著綠色吃香喝辣，那不需要白色力量；如果只想跟著藍色，擷取現有的果實，那也不需要白色力量；台灣的選擇為什麼要是白色力量，就是因為不要做藍、不要做綠，要為台灣找到更好的未來。

管中閔提到，他多年來都強調「改變」的重要。他參加台大校長選舉的時候，其實沒有抱太多期望，他發表政見時，最強調的是台大作為90年的學校需要變革。他認為改變一向來自年輕世代，年輕朋友的未來，不交在老舊的藍綠手上，年輕世代、白色力量決定自己的未來，民眾黨作為台灣的選擇，作為台灣的脊樑。

管中閔說，大家稱呼支持民眾黨的朋友們為「小草」，今天就算人數還少、個子還不大，只要堅持初心，不跟貪汙、腐敗和不公不義妥協，小草一定會長成大樹。

管中閔接著一時口誤，講成「柯文哲受到『民眾黨』鋪天蓋地的打壓」，管發現口誤趕緊道歉，引起台下笑聲，說一想到民進黨就常常氣急攻心，就講錯話。

管中閔表示，民眾黨今天沒有執政權，不能用執政的方式幫柯文哲討回公道，只有民眾可以，希望民眾黨主席黃國昌繼續加油，為民眾發聲，柯文哲堅持下去，支持民眾黨所有候選人，讓台灣第三力量成為台灣的選擇。