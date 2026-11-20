國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊人員遭檢警帶走，今晚前往新竹地檢署靜坐，並以絕食方式表達抗議。記者黃羿馨／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 新竹地檢署說明，徐欣瑩競辦人員遭搜索一案係因性影像散布案件，依法取得搜索票偵辦，並非介入選舉；但因時點敏感，仍引發外界對司法公正的爭議。

新竹縣長選戰倒數8天，國民黨 候選人徐欣瑩競辦人員今天遭檢警搜索、帶回，引發司法介選爭議。新竹地檢署今晚發新聞稿澄清，案件起因於竹北市長曾姓候選人提告網路散布不實性影像，檢警持法院核發搜索票查扣4台電腦及4支手機，李姓被告涉嫌違反選罷法、個資法等罪，訊後以10萬元交保，強調搜索與特定候選人或政治活動無關。

新竹地檢署指出，針對今天有媒體報導檢警下午前往徐姓立委候選人處帶走助理，相關報導未完整呈現案件偵辦緣由及搜索經過，容易使外界產生誤解，因此發布新聞稿澄清。

檢方說明，本案起因於新竹縣警察局接獲竹北市長曾姓候選人提告，指控有人在網路散布不實性影像，涉及加重誹謗。警方循線追查，發現李姓被告涉嫌在網路非法散布性影像，經檢察官蒐集相關事證後，依法向法院聲請搜索票獲准。

檢方今天指揮司法警察，持法院核發的搜索票，前往李姓被告住處及其他民宅執行搜索，現場共查扣筆記型電腦3台、桌上型電腦1台及手機4支等證物，後續將針對相關電子設備及數位資料進一步調查。

檢方表示，經檢視相關證據並訊問李姓被告後，認定其涉嫌違反公職人員選舉罷免法第104條第1項，意圖使人不當選而散布謠言及傳播不實事項罪，以及個人資料保護法第41條非法利用個人資料、刑法第310條第2項加重誹謗、第235條第1項以他法供人觀覽猥褻影像，以及第319條之3第1項以他法供人觀覽他人性影像等罪嫌，訊後諭知以10萬元交保。

由於搜索行動發生在選前敏感時刻，徐欣瑩今天質疑司法工具粗暴介入選舉，並對競辦人員遭帶走、工作場所電腦遭扣押表達不滿，質疑檢警搜索的目的，晚間更前往新竹縣警察局抗議。

對此，新竹地檢署強調，本案偵查及搜索均基於具體犯罪事證，依照法定程序進行，並經法院核發搜索票，並非針對特定候選人或政治活動。檢察機關偵辦案件一向秉持客觀、公正原則，不因任何人的身分而有所差別，後續將持續依法偵辦，維護司法公信力。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競選團隊人員遭檢警帶走，今晚前往新竹地檢署靜坐，並以絕食方式表達抗議。記者黃羿馨／攝影