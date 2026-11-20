台灣將無人機列為國家發展重點，希望憑藉成本低於歐美、且不含中國零組件的技術，搶占全球市場。路透

AI摘要 文章摘要整理： 台灣無人機出口因去中化需求快速成長，但市場多與烏克蘭戰爭相關，且面臨認證不足、軍方採購延宕與供應鏈驗證不全等問題。

隨著全球尋求中國技術的替代方案，台灣無人機 產業看似蓬勃發展，出口大幅成長，但缺乏長期穩定市場、產業規範不夠明確及軍方採購延宕等問題，可能危及台灣成為全球無人機大國的雄心。

台灣已將無人機列為國家發展重點，希望憑藉成本低於美國和歐洲、且不含中國零組件的技術，搶占國際市場。官方數據顯示，台灣無人機出口量，去年暴增至12萬2,726架，由2024年的3,500架成長34倍。今年截至6月，更達19萬1,373架，主要出口至歐洲。

然而，業界人士質疑，出口激增是否代表長期需求。智飛科技（Taiwan UAV）國際策略與營運總經理黃志陞表示，台灣無人機產業競爭力，主要來自市場對非中國製零組件的需求，「若沒有這項因素，台灣恐怕毫無競爭力」。

出口暴增背後 戰爭需求能否持續

中企尤其是大疆（DJI），長期憑藉低價稱霸無人機市場，但歐美、中東及亞洲部分買家，正尋求不含中國零組件的替代產品。台灣希望在2030年前，打造規模達15億美元的無人機產業，半數營收來自出口。

海關數據顯示，台灣無人機出口額由2024年的420萬美元，在2025年增至8,900萬美元，今年前八個月更達2.77億美元。

不過，台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）國家安全組副組長方怡然指出，多數出口產品單價僅800-1,200美元，運往波蘭與捷克，兩國都是輸往烏克蘭無人機的轉運站。

這些產品可能是供烏克蘭戰場使用的無人機，未必代表穩定的長期市場。出口量也不穩定，今年首季出口約13萬6,000架，第2季減至5萬5,300架。

業者大量湧入 供應鏈驗證不足

台灣積極發展無人機產業，大量企業隨之投入。政府支持的台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）指出，目前約有290家台灣企業製造無人機或供應零組件。

然而，國防安全研究院（INDSR）訪問學人菲碧‧范（Pheobe Pham）指出，台灣缺乏集中平台，讓製造商了解軍方需求並接洽政府買家，需求在傳遞過程中也可能失真，導致產品不符實際需要。

DSET的方怡然指出另一個問題：產業缺乏統一認證標準，難以確認產品是否確實不含中國製零組件。

今年10月，檢方指控軍用無人機供應商錦明實業相關主管，涉嫌明知產品使用遭禁止的中國晶片與鏡頭，仍提交不實產地證明。案件尚未經法院實體判決。公司表示正配合調查，並持續致力建立非中國供應鏈。

方怡然說，軍方會自行審查供應商，但外界並不清楚相關要求的具體範圍。她指出，據報當局查出無人機使用中國製晶片的方法之一，竟然是透過目視檢查，「若晶片上標示『CHN』，就代表來自中國，除此之外，沒有更嚴格的驗證程序」。

經濟部表示，立法院正成立無人機委員會，加強跨部會協調，政府也將「盡速」建立零組件產地認證標準。

軍方採購延宕 競爭優勢恐難持久

台灣無人機產業的另一個重大障礙，是政府自身採購不足。根據方怡然8月進行的評估，台灣軍方擁有不到5,000架無人機。

政府去年尋求編列66億美元，在2031年前採購約21萬架無人機，但相關預算遭在野黨立委阻擋八個月。修訂後的76億美元計畫，也仍須逐年審查，資金可能到2027年才會開始到位。

採購延宕也阻礙測試、數據蒐集及AI模型的訓練。此外，台灣地形多山、人口稠密，適合無人機試飛的場地有限，部分業者轉往杜拜進行測試。總統府表示，正規劃18處新測試場。

即使解決上述問題，業者估計，其他國家約二到三年就可能建立替代中國零組件的供應鏈，台灣只剩下三到五年的優勢。

方怡然認為，未來台灣的潛力在於結合高階AI與先進晶片。支持本土無人機產業、曾任國防部飛彈指揮部計畫處長的退役上校周宇平，則是敦促台灣開始研發相關的軟體和半導體，「不該將無人機視為獨立的產業」。

擔任錦明實業顧問的周宇平也警告，缺乏獨立認證可能損害台灣聲譽，且「未來重點不再是『台灣製造』，而是世界是否信任台灣」。

台灣無人機出口量近年大幅成長，但背後潛藏缺乏長期穩定市場、產業規範不夠明確及軍方採購延宕等問題。路透