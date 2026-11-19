宏碁集團創辦人施振榮（前左）擔任台灣APEC領袖代表，19日晚間結束2026年亞太經濟合作經濟領袖會議行程，率團返台，國安會秘書長吳釗燮（前右）前往接機。中央社

AI摘要 文章摘要整理： 施振榮結束深圳APEC行程返台，表示已圓滿完成賴清德交付任務，並在會中傳達台灣聲音，強調AI、半導體與國際合作的重要性。

宏碁 集團創辦人施振榮結束2026年亞太經濟合作經濟領袖會議今晚返台，他在桃園國際機場發表談話表示，此行順利代表總統賴清德出席APEC 經濟領袖會議並圓滿達成交付任務。

2026年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）18、19日在中國深圳舉行，賴清德敦請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮，代表出席APEC經濟領袖會議，施振榮是台灣重要企業領袖，曾於2007年擔任APEC領袖代表出席澳洲雪梨經濟領袖會議。

施振榮今晚率APEC代表團搭乘中華航空公司班機返台，國安會秘書長吳釗燮特別前往接機，施振榮抵台後在桃園國際機場國賓門發表談話表示，他已順利代表賴清德出席今年的APEC經濟領袖會議。他感謝賴清德的信任與託付，以及各界在這段期間的關心與支持。

施振榮指出，今年APEC經濟領袖會議聚焦「開放」、「創新」及「合作」三大優先領域，會議期間，各會員也針對區域經貿整合、貿易數位化、人工智慧（AI）及連結性等重要議題深入討論。代表團啟程前，賴清德交付他向各國領袖及國際社群傳達三項重要主張，「要傳達台灣的聲音，也要強調我們對AI產業發展及產業鏈韌性的核心角色」。

施振榮說，在這2天的活動及會議中，他與美國總統等多國領袖交流互動，分享台灣在科技創新、產業轉型及人才培育等領域的發展經驗，並感謝理念相近國家對深化雙邊合作的支持。

施振榮表示，在今天大會的發言上，他特別針對AI發展向各國呼籲，國際社會必須共同肩負責任，讓AI不僅具備強大的運算與智能，更能在人類的引導下，朝向真正的「智慧」境界邁進。儘管全球正面臨地緣政治、能源轉型與供應鏈重組的挑戰，他堅信，台灣作為全球AI不可或缺的夥伴，將持續在國際社會發揮穩健、可信賴的關鍵力量。

施振榮指出，在代表團的努力下，依循APEC慣例，在平等基礎上平順地參與各項會議，不僅展現台灣在全球經濟體系中的價值，也圓滿達成賴清德交付的三大任務。

施振榮說，未來將持續善用自身優勢，深化與所有APEC 會員的交流合作，積極參與區域經貿事務，確保具韌性的半導體生態系持續推動全球科技進步與經濟繁榮。「Team Taiwan」會繼續與全世界做朋友，以實力創造價值、以信任連結世界，為亞太的和平、穩定與繁榮作出更多貢獻。

最後，施振榮說，他非常不習慣所有致詞都要照稿唸，在領袖會議中所有的領袖都照稿念，「當領袖真的不簡單，太不自由了」，這次代表賴清德出席APEC經濟領袖會議，雖不緊張但絕對有壓力，醫療團隊早、中、晚都到房間關心，還好他腦筋還很清醒能達成任務，他跟所有領袖都有握手打招呼，也有很多深談交流。

宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮（右）代表台灣出席2026年APEC經濟領袖會議，19日晚間結束行程率團返台。施振榮在機場表示，此行圓滿完成總統賴清德交付任務。左為施振榮夫人葉紫華。中央社