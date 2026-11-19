針對美中俄峰會可能談台灣，海基會秘書長羅文嘉19日上午表示，台灣問題本來就不是台海兩岸的問題，將保持最謹慎與最密切關注。(記者陳宥菘／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 羅文嘉表示，台灣問題不只是兩岸爭議，而牽涉地緣政治、全球供應鏈與印太安全，海基會會對美中俄峰會及相關國際變化保持高度關注。

美中俄領導人今天下午將在深圳舉行歷史性三方會晤，台灣問題是否「上桌」受到關注。海基會秘書長羅文嘉19日上午表示，台灣問題本就不是台灣跟中國的問題，而是整個地緣政治的問題。對於任何國際政治動態，都將保持最謹慎與最密切關注。

台灣勵志協會19日上午舉辦「亞太地緣政治經濟觀察」座談會，羅文嘉出席致詞並在會前接受媒體聯訪。針對美中俄峰會可能談台灣，他說，台灣問題本來就不是台灣跟中國的問題，也不是台海兩岸的問題，而是整個國際政治、地緣政治與全球產業供應鏈的問題。

羅文嘉表示，台灣處在世界關鍵地位，不管在地緣政治或民主政治價值，或印太地區第一島鏈的所在位置。在這個狀況之下，對於任何國際政治的動態，任何從大到小，我們都保持最謹慎，也最密切的關注。

地方大選登場前夕，美國國會獨立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」18日在提交國會2026年度報告的台灣章節指出，未來24個月可能是形塑兩岸關係的重要窗口，北京將評估11月28日的九合一選舉與2028年總統選舉，可能對台灣進行隔離與封鎖的風險提高。

對此，羅文嘉表示，從1949年迄今，台灣為了堅守本身的主權以及民主自由的生活方式，沒有一天鬆懈。近年很多智庫與團體都會提醒，台海關係上處在結構性的矛盾和風暴中，但做好準備，跟盟邦保持最好關係，一直是我們始終堅定的。

羅文嘉指出，至於是不是台灣的選舉結果會有影響，他指，過去30年的每一次選舉，對岸都不會放棄用言語或行動上的威嚇，來阻止或干預台灣人民自主地行使意願。這麼多年來，台灣人民沒有受到影響，兩岸和平跟台海安全也沒有受到影響，台灣的民主非常穩固。