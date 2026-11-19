故宮要求撤臉書文道歉 蔡詩萍嗆故弄玄虛：道什麼歉呢？
故宮因太陽光電設備詢問文引發爭議，要求蔡詩萍撤文道歉；蔡詩萍則回擊故宮說法不實，並重申文資建物屋頂不得增設遮蔽性太陽能板。
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故宮因太陽光電設備詢問文引發爭議，要求蔡詩萍撤文道歉；蔡詩萍則回擊故宮說法不實，並重申文資建物屋頂不得增設遮蔽性太陽能板。
台北市文化局長蔡詩萍在臉書發布故宮詢問設置太陽光電設備訊息，故宮表達強烈不滿，並稱從未提出於正館園區設置太陽能板提案，並指不實訊息要求撤文並公開道歉。蔡詩萍今晚發文回應，「我想了想，道什麼歉呢？因為我說了實話嗎？」
蔡詩萍臉書發文指出，「是我同情了故宮的無可奈何？」還是戳破了中央能源政策的荒謬？故宮要求道歉的發文，其實有點故弄玄虛，說從未提出「正館園區」設置太陽能板的提案。這是故意欺負不了解故宮博物院文資身分與範圍的民眾和媒體。
蔡詩萍表示，所謂正館，就是故宮來文中的「歷史建築國立故宮博物院」，所謂園區就是文化景觀國立故宮博物院院區。來文劈頭便問，歷史建築、文化景觀內「建築物屋頂安裝太陽光電發電設備之妥適性」。
他說，故宮怎能說「從未」提出要設置太陽能板呢？那個「從未」不就寫在公文上的日期「民國115年11月12日嗎？」
蔡詩萍表示，他在之前發文裡說了，這裡不妨再多說一遍，故宮裡人才濟濟，肯定知道文資身分的建築物，任何修改，修復，增建，必不得遮蔽文資建物，但為何還要發文來明知故問「在屋頂增設太陽能板可以嗎？」
蔡詩萍表示，答案應該只有一個，中央失衡失能的能源政策，迫使故宮的文資專業，不敢說實話，「只好拉我們文化局的意見當靠山」
「讓公文自己說話」蔡詩萍說，容他再說一次，基於文資專業與職責，台北市文化局給的答案始終一致，不可以在「故宮博物院正館」，以及「故宮博物院院區」內的建築物屋頂，增設任何遮蔽文資建物的太陽能板，夠清楚了吧，「這就是我們的立場，不會變的立場」。
起因是蔡詩萍在臉書提到故宮詢問設置太陽光電設備，引發故宮強烈不滿。故宮認為外界誤解成已提案在正館園區裝太陽能板，因此要求撤文並公開道歉。 蔡詩萍表示「道什麼歉呢」，認為自己只是說實話。他強調故宮公文已涉及歷史建築與文化景觀屋頂安裝太陽光電設備的妥適性，質疑故宮說從未提案並不合理。 蔡詩萍重申，基於文資專業與職責，台北市文化局的立場始終一致：故宮博物院正館及院區內的建築物屋頂，不可增設任何會遮蔽文資建物的太陽能板。
精華 FAQ
起因是蔡詩萍在臉書提到故宮詢問設置太陽光電設備，引發故宮強烈不滿。故宮認為外界誤解成已提案在正館園區裝太陽能板，因此要求撤文並公開道歉。
蔡詩萍表示「道什麼歉呢」，認為自己只是說實話。他強調故宮公文已涉及歷史建築與文化景觀屋頂安裝太陽光電設備的妥適性，質疑故宮說從未提案並不合理。
蔡詩萍重申，基於文資專業與職責，台北市文化局的立場始終一致：故宮博物院正館及院區內的建築物屋頂，不可增設任何會遮蔽文資建物的太陽能板。
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