民進黨立委莊瑞雄。(本報系資料照)

美國總統川普 與中國國家主席習近平 今天在深圳亞太經濟合作會議（APEC ）期間會晤，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣樂見美中透過對話降低誤判，兩岸也有可以務實談的事，包括觀光旅遊、旅客安全與民眾權益等，都可以在平等、相互尊重的基礎上討論。

莊瑞雄指出，新華社轉述川普表示「美國不支持台獨」，川普在會中如何表述，仍要看美方正式說明。美國過去公開表述的政策，也包括反對任何一方片面改變現狀，主張以和平方式解決兩岸分歧，解讀這場會晤，應把美方的政策脈絡看完整。

對於習近平要求美方在台灣議題上「做正確的事」，莊瑞雄表示，北京就有兩件事可以做，停止對台軍事施壓、放棄對台使用武力，北京一邊喊交流，一邊派軍機軍艦在台灣周邊施壓，台灣人民怎麼放心？要讓台灣人感受到善意，就先把軍事壓力降下來。

莊瑞雄指出，台灣會持續與美國及其他國際夥伴保持溝通，也會把自我防衛和社會韌性做好，美中可以談怎麼相處，兩岸可以談怎麼保障民眾的安全與權益，台灣的未來，由台灣人民自己決定。