中國國家主席習近平（右）與美國總統川普19日下午在APEC深圳峰會場邊舉行今年第3度雙邊會談。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 川習深圳會談後，中方通稿首度引述川普稱「美國不支持台獨」，學者解讀此屬美方一貫底線，並指雙方目前對台表述大致在預期內。

今天在深圳舉行的川習三會談及台灣問題，會後中方通稿首次引述美國總統川普 稱「美國不支持台獨」。台灣學者張五岳指出，「不支持台獨」本是美方一貫立場，川普守住了美國基本底線。王宏仁則指，如果白宮公布的事實清單也有相關字眼，台灣方面也必須嚴正地說明。

中國國家主席習近平 與美國總統川普19日下午在深圳APEC 峰會場邊舉行今年第3度雙邊會談。據中方通稿，習近平稱「在台灣問題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折」。川普則說「美國不支持台獨」。

拆解習近平談台灣問題的2句話，淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳向本報分析，第一句「美方要堅持做正確的事」，代表從川習會晤以來，中方對美方處理台灣問題的方式，基本上不持異議。第二句「避免中美關係出現大的波折」，顯示中方仍把台灣問題當作中美關係裡敏感且關鍵的議題。

中方通稿還稱，川普表示「美國不支持台獨」。相比去年10月釜山、今年5月北京、9月華府川習會，這是中方通稿首度放入川普的涉台發言。

張五岳指出，中方一定會對台灣問題有所要求，但川普也守住了美國基本的底線，「不支持台獨」就是美方一貫立場，中方主觀上期待美方將「不支持」改為「反對」，但顯然美方沒有改變。

不過，成功大學政治學系教授王宏仁認為，如果白宮公布的事實清單也有相關字眼，某種程度是「習近平很成功地把這個東西，塞到川普的嘴巴裡」，台灣方面也必須嚴正地說明。但也有可能白宮跟前2次會晤一樣跳過不提，「如果是這樣，那我們都鬆了一口氣」。

張五岳認為，根據中方通稿，中、美就台灣問題的表述「在預期內，沒有太大意外」。他解釋有幾點跡象。第一，川習三會前，中美外長11月11日的通話沒有談到台灣問題。第二，今年前2次川習會屬於國是訪問，目標明確、會談時間很長，這次則是多邊會議，談的時間不多，且APEC聚焦經貿議題，場邊又有美中俄峰會，所以中方在台灣議題上沒有進一步表述。

此外，他指出，習近平已在本月12日「孫中山誕辰160周年紀念大會」上，發表今年最重要涉台講話，論述完整。且台灣即將迎來九合一選舉，又川習二人12月還要在美國G20峰會碰面。因此目前看不出台灣問題具有迫切性、需要管控分歧。

談及習近平親自接機川普，張五岳表示，習除了禮尚往來，某種程度也是向川普「寒冬送暖」，讓川普感受到二人的獨特關係。這樣的元首外交，中美雙方都是各盡所能、各取所需，在這種情況下，台灣問題當然就不會成為雙方交鋒的焦點。