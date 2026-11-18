民眾黨前主席柯文哲下午在嘉市長候選人張啓楷競總，接受媒體聯訪。記者魯永明／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 柯文哲在嘉義受訪時，談及小草是否支持蔣萬安、強調不會投沈伯洋，並拿社宅政績批評賴清德；同時表示21日造勢與黃珊珊安排仍待規劃。

民眾黨前主席柯文哲 下午在嘉市長候選人張啓楷競總，接受媒體聯訪，針對柯文哲台北市長任內社宅規劃比台北市長蔣萬安 做得好，柯文哲將矛頭指向總統賴清德說，社宅不僅蓋得比蔣萬安好，也比完全不蓋、騙票的賴清德更好。至於小草是否會支持蔣萬安，柯文哲表示，目前還不知道，但他認為小草絕對不會把票投給沈伯洋 。

媒體詢問，周六21日民眾黨將舉辦選前大型造勢活動，台北市長蔣萬安預計到場，屆時是否會與蔣萬安特別交流，以及台中市長盧秀燕曾表示，當天大家將看到喜歡的畫面，相關安排是否已經規劃。柯文哲表示，造勢活動都有既定流程（Run Down），行程安排相當緊湊，舞台上一個接著一個，根本沒有太多時間聊天，外界不必想得太多。

對於民進黨立委王世堅認為，柯文哲應尊重小草的自主性，不應指定支持者投給誰，並形容柯文哲是永遠猜不透的人。柯文哲回應，王世堅只有一點說對了，就是自己永遠猜不透，但也稱讚王世堅是個相當厲害的人物。

至於小草是否會支持蔣萬安，柯文哲表示，目前還不知道，但他認為小草絕對不會把票投給沈伯洋。他提到，最近看了一部「鐵拳教育AI影片」，最後館長橋段，看完影片後，他認為小草不可能支持沈伯洋，並再次強調：「投不投給蔣萬安我還不知道，但小草絕對不會投給沈伯洋。」

另外，媒體追問前北市副市長黃珊珊日前在社群平台發文「講完了」，被外界解讀為暗諷蔣萬安，甚至揣測她是否會出席21日造勢活動。柯文哲表示，黃珊珊是否出席，他並不清楚，如果有新的安排，相信黃珊珊會告訴他。

柯文哲透露，黃珊珊曾向他表示，自己已經擔任六屆議員，又做了3年半副市長，人生想休息一下，覺得政治工作實在太累。至於社群貼文究竟有何含意，柯文哲認為，應該直接詢問黃珊珊本人，不必透過名嘴解讀。他也不忘調侃，現在有這麼多名嘴靠相關話題維持

工作，外界不斷炒作柯文哲議題，似乎也是他們的工作需要。至於27日選前之夜，民眾黨也有候選人，他的動向去處，中央黨部還在思考規劃籌辦，這是小黨難處。