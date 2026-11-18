中國國家主席習近平與夫人彭麗媛18日晚間在深圳舉行APEC領導人非正式會議歡迎晚宴，會前與各經濟體領導人、代表及配偶合影，台灣APEC領袖代表施振榮與夫人葉紫華站在後排左二。圖／台外交部提供

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會前夕，中國舉辦歡迎晚宴並安排大合照，施振榮夫婦位在第2排左側，美國官員與台灣代表互動，習近平夫婦則在前排中央。

2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（深圳峰會）19日登場，中國18日晚以東道主身分舉辦歡迎晚宴。從現場大合照可見，台灣經濟領袖代表施振榮與夫人葉紫華合影位置被安排在第2排左側數起第2及第1位。

在晚宴開始前，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）均有與台灣代表團成員互動、寒暄。

亞太經濟合作（APEC ）深圳峰會明天舉行，中國作為東道主，18日在主會場深圳國際交流中心舉辦晚宴，宴請與會經濟領袖。

中國國家主席習近平 與夫人彭麗媛於晚宴開始前與每一名前來的賓客握手，包括台灣領袖代表施振榮、葉紫華。

在現場大合照環節可見，施振榮與葉紫華合影位置被安排在第2排左側，分別為第2排左側數起第1、2位。

習近平、彭麗媛夫婦則站在第1排中間位置，右手邊為美國總統川普（Donald Trump）；彭麗媛左手邊為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）；日本首相高市早苗合影位置被安排在第2排右側數起第3位。

現場以大圓桌形式宴客，台灣代表團被安排在最後1排圓桌。