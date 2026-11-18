APEC深圳峰會晚宴大合照 施振榮夫婦位在第2排最左側
APEC深圳峰會前夕，中國舉辦歡迎晚宴並安排大合照，施振榮夫婦位在第2排左側，美國官員與台灣代表互動，習近平夫婦則在前排中央。
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APEC深圳峰會前夕，中國舉辦歡迎晚宴並安排大合照，施振榮夫婦位在第2排左側，美國官員與台灣代表互動，習近平夫婦則在前排中央。
2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（深圳峰會）19日登場，中國18日晚以東道主身分舉辦歡迎晚宴。從現場大合照可見，台灣經濟領袖代表施振榮與夫人葉紫華合影位置被安排在第2排左側數起第2及第1位。
在晚宴開始前，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）均有與台灣代表團成員互動、寒暄。
亞太經濟合作（APEC）深圳峰會明天舉行，中國作為東道主，18日在主會場深圳國際交流中心舉辦晚宴，宴請與會經濟領袖。
中國國家主席習近平與夫人彭麗媛於晚宴開始前與每一名前來的賓客握手，包括台灣領袖代表施振榮、葉紫華。
在現場大合照環節可見，施振榮與葉紫華合影位置被安排在第2排左側，分別為第2排左側數起第1、2位。
習近平、彭麗媛夫婦則站在第1排中間位置，右手邊為美國總統川普（Donald Trump）；彭麗媛左手邊為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）；日本首相高市早苗合影位置被安排在第2排右側數起第3位。
現場以大圓桌形式宴客，台灣代表團被安排在最後1排圓桌。
這場歡迎晚宴於19日登場的APEC深圳峰會前一晚、也就是18日晚舉行，由中國以東道主身分在深圳國際交流中心設宴，款待各經濟領袖代表。 從現場大合照可見，台灣經濟領袖代表施振榮與夫人葉紫華被安排在第2排左側，分別是從左數第1與第2位，位置相當靠邊。 晚宴開始前，美國國務卿魯比歐與商務部長盧特尼克都曾與台灣代表團成員互動寒暄；習近平與彭麗媛也在入場時逐一與賓客握手。
精華 FAQ
這場歡迎晚宴於19日登場的APEC深圳峰會前一晚、也就是18日晚舉行，由中國以東道主身分在深圳國際交流中心設宴，款待各經濟領袖代表。
從現場大合照可見，台灣經濟領袖代表施振榮與夫人葉紫華被安排在第2排左側，分別是從左數第1與第2位，位置相當靠邊。
晚宴開始前，美國國務卿魯比歐與商務部長盧特尼克都曾與台灣代表團成員互動寒暄；習近平與彭麗媛也在入場時逐一與賓客握手。
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