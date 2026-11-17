高雄市議員候選人鄒約翰言明自己曾犯下公然侮辱罪。圖／取自選委會

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市議員選舉公報揭露多名候選人特殊背景與爭議政見，84歲蔣黃女成最高齡且學歷欄空白，另有人自曝前科、提出多元甚至激進政策。

第5屆高雄市議員選舉共101人登記角逐65席議員，選舉公報出爐，今年84歲的蔣黃女不僅是最高齡參選人，還是唯一一位學歷欄空白的候選人，經歷欄說明她因自幼家貧所以未就學；前新苓選區候選人鄒約翰則坦承，過去曾經因辱罵罷韓店犯下公然侮辱罪。此外，有人主張生小孩免費住社宅、廢除科技照相執法，候選人政見相當多元。

多數候選人學經歷欄位都有豐富內容，大岡山選區候選人蔣黃女卻是學歷欄空白，經歷欄進一步說明，她在五里林出生，家貧未能就學，13歲開始勞動工作至今。2001年開始，在橋仔頭糖廠當志工，維護環境保護文化資產。現為搶救橋頭糖廠百頃森林志工，第三屆金甘蔗影展最佳女主角。

左楠區候選人柳淑芳屢敗屢戰，不避諱第七度參選，她在政見欄寫上，「柳淑芳高職畢業，參選過七次，不怕失敗，怕失志」。三民區候選人張博洋在經歷欄特別標註自己是「罷韓四君子」，強調2018年曾參與罷免韓國瑜行動。

鳳山選區部分，爭取連任的候選人劉德林的政見強調，設籍高雄「生孩子免費入住社宅」，以終結少子化國安危機。同選區候選人徐尚賢提出，科技執法是榨取人民血汗錢的惡政，他主張廢除搶奪民財的馬路科技照相執法權，所有高雄市科技照相執法錄影資料，僅提供政府做為「刑事治安侵權」依據，不得做為「行政管理罰錢」依據。

前新苓選區候選人鄒約翰是韓粉，在經歷欄說明自己是上尉退役、宋楚瑜正義之友會總會長，曾罵罷韓店（釣客食堂 ）畜生而犯下公然侮辱罪，刑民事共罰新臺幣貳萬伍仟元。 此外，前鎮小港區候選人李紘毅曾因選舉看板照片引發歧視風波，政見裡面還是堅持置入「反對印度移工進入高雄市」。

高雄市議員候選人李紘毅曾因選舉看板照片引發歧視風波，反對高雄引入印度移工。圖／取自選委會

高雄市議員候選人蔣黃女學歷欄空白，但強調自己是第三屆金甘蔗影展最佳女主角。圖／取自選委會