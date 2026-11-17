九合一選舉將在11月28日投票。(本報系資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 國安官員指出，中國透過機票補貼、貴賓室、接駁與小三通套票等手段，動員在陸台人返台並明示投給特定對象，同時也加強網路輿論與社群滲透。

台灣九合一選舉將於28日投、開票，國安官員示警，中國涉台系統透過串聯協力團體，提供優惠機票 、免費貴賓室、接送補貼，甚至免費機票等5種手段，動員在中國的台灣人返台投票 ，並且明示要投給特定候選人。

國安官員分析，中國動員在中國的台灣人返台投票共有5種手法，第1種是串聯協力團體，國台辦、省市地方台辦透過中方旅遊業者，提供台商及其眷屬優惠機票，例如某旅遊公司於11月中旬至年底，提供台商協會會員及眷屬，往返台灣機票人民幣最高1000元(約150美元)補貼。

第2種是直接送機票，地方省市台辦透過中國的中配團體調查中配返台投票意願，並協助盤點返台投票名單，之後派專人在機場發放來回機票；第3種是「降減交通負擔」，航空公司調降特定時段返台票價，並提供免費機場貴賓室、機場接送補貼。

國安官員舉例，例如一家中國籍航空9月至12月，提供惠州市台商協會的成員，7%票價折扣、貴賓室服務，並依艙等貼補單程人民幣100元至400元不等的接駁費。

國安官員說，第4是保留返台機票，控管11月第4週返台機票額度，優先售予台商，例如另一家中國籍航空公司規劃，保留九合一投票日前後的返台機位，每班30個機位供台商返台投票使用。

第5是海空聯合疏運，國台辦、福建台辦協調中國旅遊業者，向台商協會兜售特定時段返台機票，並協調旅遊業者在11月中旬至月底，提供金廈小三通與金台班機的優惠套票及補貼渡輪費。

國安官員表示，中方提供上述各種交通優待措施，也不是隨便發給，而是依據台灣人的政治傾向提供，且在發給優待時，明示要投給特定政黨與特定候選人。

歌手羅大佑10日接受唐湘龍主持的「飛碟早餐」專訪，談及女性政治人物未婚育、省籍等議題引發爭議。

針對網路介選方面，國安官員分析，中國涉台媒體先轉傳，中國官媒也在10日報導，中國地方官媒與自媒體在11日就陸續轉傳，並且有放大操作的跡象，而香港文匯報在近期中國對台資訊操作都扮演重要角色，且多個自媒體在短時間內用同一個標題發文擴散，或是以AI改寫同一段話傳播。

對於中國炒作羅大佑受訪議題，國安官員分析，當羅大佑的專訪結束後，中國的官媒、官宣突然都活動起來，且相關敘事完全一致，首先是要處理藝人蔡康永所帶起的選舉議題，以及操作族群矛盾，其次是要平衡，營造台灣的演藝人士還是「心向祖國」的氛圍。

此外，國安官員表示，安全單位最近偵獲2000多個有問題的社群平台Threads帳號，追溯IP來自中國或是俄羅斯，帳號經過「轉性」，原先假裝自己是一般人，分享追星、棒球、命理的資訊，吸引不同受眾，隨著選舉逼近，搖身一變切入選舉攻防，貼出大量政治文，攻擊特定陣營、候選人。