陸委會17日嚴厲譴責國內少數徵信業者為了金錢利益，甘受中共指示來出賣同胞、傷害台灣，並警告少數業者賣國害台劣跡，政府一定會積極查處，決不寬貸。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 新北地檢署偵結徵信業者涉受中共指示跟監、蒐集八炯與閩南狼個資案，陸委會嚴厲譴責跨境鎮壓，並表示將強化法規與查處。

新北地檢署今（17）日偵結國內徵信業者涉嫌接受中共 指示，非法蒐集網紅八炯、閩南狼及其家屬個資並進行跟監拍攝一案，依違反個資法罪嫌起訴3人。對此，陸委會表達最嚴厲的譴責，痛批國內少數徵信業者為了金錢利益，甘受中共指示來出賣同胞、傷害台灣，並警告少數業者賣國害台劣跡，政府一定會積極查處，決不寬貸。

新北地檢署查出，國華徵信業務經理王秉宏涉嫌接受陸方委託，非法蒐集八炯（温子渝）、閩南狼（陳柏源）及其家屬個資，並指派外務員進行跟監，將相關資料交付大陸公安機關。大陸福建省泉州市公安局去年11月13日對八炯、閩南狼發布懸賞通告。檢方今起訴王男等3人，並對王男求刑3年6個月。在押的王男經移審法院後，法官裁定續押3個月，並禁止接見通信。

陸委會17日傍晚透過新聞參考資料表示，中共利用國內徵信業者監控、蒐集國人個資，再以懸賞通緝等手段打壓持不同政治立場的台灣民眾，是對台灣民眾言論自由的侵害，更是對台灣民主自由秩序的重大危害。陸委會對中共進行迫害與跨境鎮壓之惡劣手段，表達最嚴厲的譴責，並要求中共應立即停止相關作為。

陸委會指出，檢察署偵辦相關案件顯示，近期國內已有多起徵信業者接受境外勢力指示或委託，從事非法跟監、偷拍及蒐集個資等行為，顯示中共不斷透過在台協力者，將跨境鎮壓的黑手伸入台灣社會。這已非單純的個資侵害案件，而是中共透過在地協力者執行跨境鎮壓的具體案例。

陸委會稱，面對國內少數徵信業者及相關人士為了金錢利益，甘受中共指示來出賣同胞、傷害台灣的「背骨惡行」，陸委會提出嚴正警告，少數業者賣國害台劣跡，政府一定會積極查處，決不寬貸。

陸委會最後表示，政府已加快反滲透法修法的研議進度，未來將強化對跨境鎮壓行為的法律規範及處罰，呼籲朝野各界正視這類犯罪對國人安全及民主社會的威脅，共同支持相關修法，保障國人免於境外勢力的恫嚇與威脅。

國華徵信業務經理王秉宏涉嫌接受中國公安機關指示，非法蒐集網紅八炯（左）、閩南狼（右）及其家屬個資並進行跟監拍攝。聯合報系資料照