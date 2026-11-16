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美愛達荷州長訪台 外交部：將簽備忘錄深化學術交流

中央社台北16日電
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台外交部常務次長葛葆萱（左）16日主持酒會，歡迎美國愛達荷州州長李睿德（Brad...
台外交部常務次長葛葆萱（左）16日主持酒會，歡迎美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）（右）率領的經貿及教育交流訪問團。（台外交部提供）中央社

AI摘要

文章摘要整理：

愛達荷州長李睿德訪台並將簽署備忘錄，台美擬藉此深化學術與教育合作，同時延伸農業、半導體與人才培育交流。

美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）近日率團訪台。台外交部今天表示，此行是李睿德自2019年就任以來第4度率團訪台，雙方將簽署合作備忘錄，落實台美教育倡議。

外交部透過新聞稿表示，外交部常務次長葛葆萱今天主持酒會，歡迎美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）伉儷率領的經貿及教育交流訪問團；李睿德在11月獲選成功連任後，旋即訪台，展現對雙邊關係的重視。

葛葆萱致詞時表示，李睿德此行彰顯台灣與愛達荷州以民主價值為基石的深厚夥伴關係。台灣不僅持續深化與愛達荷州在小麥、牛肉及馬鈴薯等農產品貿易；另隨著美光（Micron）持續擴大在台投資與設廠，雙邊合作已從農業的洋芋片（chips）延伸至高科技的晶片（chips）。

外交部說明，這次雙方將簽署合作備忘錄，進一步深化學術交流並落實台美教育倡議（US-Taiwan Education Initiative），盼雙方在既有的堅實友誼基礎上，持續拓展多元領域合作。

李睿德致詞時指出，美光由兩位來自愛達荷州的兄弟創辦，創業資金也來自當地農牧業者，如今已成為在台最大外國直接投資者，要歸功於台灣各界對美光的支持。另外，這次參訪團的愛達荷州3所大學均投入與台交流與合作，盼共同培育半導體產業所需人才。

外交部表示，盼持續深化台灣與美國各地方州的緊密合作，推動台美共生夥伴關係。

據美國在台協會（AIT）官網介紹，台美教育倡議旨在讓美台增加教育交流，擴大雙方教育合作計畫。2026年台美教育倡議事實清單提到，台美共同支持美國國務院海外語言及教育交流計畫，2024年至2025年間，共計6513名美國學生來台研習華語，總人數再創新高。

台總統賴清德（右）16日在總統府接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Littl...
台總統賴清德（右）16日在總統府接見美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）（左）訪問團，兩人握手寒暄。中央社

精華 FAQ

  • 李睿德此行是他自2019年就任以來第4度率團訪台，也是在11月連任後立即來訪，顯示其對台灣與愛達荷州關係的重視，並持續強化雙方互動。

  • 雙方將簽署合作備忘錄，進一步落實台美教育倡議，重點放在學術交流、教育合作計畫與人才培育，尤其希望為半導體產業培養所需人力。

  • 除小麥、牛肉與馬鈴薯等農產品貿易外，隨著美光持續擴大在台投資設廠，合作也從農業的洋芋片延伸到高科技晶片，形成跨領域夥伴關係。

愛達荷州 牛肉

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