吳音寧座車遭鋼珠擊破車燈 她懷疑遭人射擊

台行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今天在臉書發文指出，上星期發現跑行程的車輛右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠，認為「極高機率是被人從車後直面射擊所致」。(圖／截自吳音寧臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 吳音寧發現座車右後車燈遭鋼珠擊破並懷疑受人射擊，已報案交由警方調查；溪湖分局則表示正比對監視器與鑑識證據，初步不排除行車糾紛因素。

台行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧今在臉書發文指出，上周發現跑行程的車輛右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠；「極高機率是被人從車後直面射擊所致」；也在11月8日凌晨完成報案，希望鋼珠疑雲，能早日查明、破案。對此溪湖分局指出，已受理報案，正積極深入調查與釐清中，初步清查可能與行車糾紛有關。

吳音寧今天發文表示，開車的夥伴在洗車時發現，車子的右後車燈破裂，裡頭還卡進了一顆鋼珠；極高機率是被人從車後直面射擊所致。他趕緊前往彰化縣溪湖分局溪湖派出所報案，警方於11月8日凌晨完成受理程序後，已取走鋼珠作為證物。

吳音寧也說，警方陸續調閱相關監視錄影畫面，幾天前在電話中告訴她，推敲起來，右後車燈被鋼珠擊破的區間大約落於11月6日凌晨，「車從芳苑到溪州，再由溪州交流道上國一，於溪湖下交流道後的這段時間。」

她指出，「由於地方上的人大多知道，那是我跑行程時的車；又我通常坐在右後座，如鋼珠稍微射偏，擊破的地方，可能就是我後腦勺後方的車窗了。因此，是否我被針對了？抑或純屬有人半夜無聊，拿空氣槍亂射，剛好，射到我坐的車的右後車燈處？又或是有其他可能？警方表示，目前尚未掌握具體證據。」

吳音寧表示，事件不分大小，唯有真相水落石出，才不至於引發更多恐懼、更多揣測，也才能讓所有遭遇類似事件的人安心。

對此，溪湖分局指出，11月7日晚間11點多，接獲卓姓司機報案，稱其所駕駛的自小客車，右後車燈疑遭一顆鋼珠射擊，導致車燈破損，詢據報案人記憶提供的部分行車動向，偵查隊立即組成調閱監視器鷹眼小組擴大調閱，清查上百部車輛，目前鎖定發生範圍係國道1號高速公路上，發生時間可能在6日凌晨0時許。

溪湖分局說，警方成立專案小組，並派遣專業鑑識人員進行採證研判射擊角度等證據偵辦中，有關該車輛遭鋼珠擊毀的確切原因及涉案嫌犯的犯案動機，正調查與釐清中，初步清查可能與行車糾紛有關。