我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美年輕男選民成關鍵搖擺族群 兩黨加緊搶攻

警方公布影像 紐約華男持菜刀逼近警員遭擊斃

與妻石舫亘合唱「告白氣球」 蔣萬安走音忘詞

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安今早回防士林北投固票，一早到士林市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷...
台北市長蔣萬安今早回防士林北投固票，一早到士林市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

選戰倒數之際，蔣萬安回防士林北投拜票，談到與妻子合唱走音忘詞爭議時強調重在誠意，並感謝安心大遊行支持者，呼籲最後階段堅定投票。

台灣年底選戰倒數13天，民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚將在士北舉辦洋流號大車掃，台北市長蔣萬安今早則回防士林北投固票，一早到士林市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜(台語，意為當選)聲不斷。

對於這一兩天都到士林北投，是否是因士北被視為關鍵搖擺區？蔣說，這四年來他都很常來士林，會長也在這邊，都跟攤商店家老闆一起交流互動，聽聽意見，所以今天再次來，非常開心，也會逐一跟各老闆、老闆娘問候。

對於蔣萬安昨天舉辦安心大遊行，與太太石舫亘合唱周杰倫的告白氣球，不過卻被網友批評，對歌詞不太熟悉，還有點走音？蔣萬安今說，「唱歌就不是我擅長的，我常常五音不全，所以我想就是一個誠意。」

提到昨安心大遊行，蔣今也再度感謝，表示他非常感謝且非常感動。這麼多市民朋友、熱情的支持者大家走上街頭，因為風雨很大，他也非常謝謝韓國瑜院長、盧秀燕市長、許多立委、民代及親愛的夥伴，大家一起參與這次的安心大遊行。

蔣說，當然還有很多不分黨派的議員夥伴包括民眾黨議員夥伴們，也都一起站出來，所以希望在選戰最後階段，大家勇敢的表達自己的意見，在11月28日用手中的選票，堅定支持5號蔣萬安。

至於昨天李四川爆料蔣萬安跑行程已經瘦11公斤，蔣萬安說，選舉最後階段，今天也有這麼多民意代表都很清楚，不管行程、跑攤都會瘦，確實這一兩個月瘦下來，但也看到川伯瘦了很多，也希望大家多給川伯加油。

民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚將在士北舉辦洋流號大車掃，台北市長蔣萬安今早則回防...
民進黨台北市長候選人沈伯洋今晚將在士北舉辦洋流號大車掃，台北市長蔣萬安今早則回防士林北投固票，一早到士林市場拜票，攤商相當熱情，凍蒜聲不斷。記者林麗玉／攝影

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示，自己4年來就常到士林與攤商、店家交流，這次再來很開心，也會逐一問候老闆和老闆娘。外界解讀他是回防士林北投這個關鍵區域，他則以長期互動回應。

  • 蔣萬安說，唱歌本來就不是自己的強項，自己常常五音不全，所以那次演出主要是表達誠意。他也對安心大遊行感到非常感謝與感動，認為支持者在風雨中站出來很不容易。

  • 他呼籲大家在選戰最後階段勇敢表達意見，並在11月28日用手中的選票堅定支持5號蔣萬安。同時，他也感謝跨黨派民代與民眾黨議員一起參與活動，盼凝聚更多支持。

蔣萬安 沈伯洋 周杰倫

上一則

詐欺簡訊自稱黃仁勳 「遭美陷害急需百萬」

延伸閱讀

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘

安心大遊行壓軸 蔣萬安唱周杰倫告白氣球...3度深情擁抱太太石舫亘
蔣萬安攜手張善政掃街 直搗綠營北市票倉

蔣萬安攜手張善政掃街 直搗綠營北市票倉
蔣萬安坦言大環境「我們是逆風」籲支持者「不要害怕站出來」

蔣萬安坦言大環境「我們是逆風」籲支持者「不要害怕站出來」
北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

北市安心大遊行、洋流祭拚場 蔣萬安：用善良戰勝傲慢

熱門新聞

輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

2026-11-13 08:39
疑為黃仁勳外遇對象的輝達醫療副總裁鮑爾（左三）曾在2024年來台，與台大醫院高層會面。(擷自台大醫院官網)

黃仁勳兩段緋聞都扯上台灣？「小四」鮑爾曾訪台大 黃樂同月也在台北

2026-11-11 21:19
立法院內政委員會11日邀請移民署長林宏恩接受質詢。（記者曾原信／攝影）

陸客赴台須簽兩岸互不隸屬聲明 旅遊業：第三世界國家作風

2026-11-11 21:29
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

2026-11-12 10:10
台外交部發言人蕭光偉。(圖／本報系資料照)

反擊馬來西亞首相一中言論 台外交部證實暫緩投資協商

2026-11-10 09:05
輝達執行長黃仁勳坦承外遇。（美聯社）

黃仁勳認外遇 台律師開轟「男人有錢多作怪」道歉難彌補

2026-11-08 22:05

超人氣

更多 >
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
辭職帶娃照樣付得起全家出遊 她靠這習慣已省下5萬旅費

辭職帶娃照樣付得起全家出遊 她靠這習慣已省下5萬旅費
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要