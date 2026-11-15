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詐欺簡訊自稱黃仁勳 「遭美陷害急需百萬」

記者李隆揆／台北即時報導
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近期民眾接獲陌生簡訊，自稱輝達執行長黃仁勳，因「遭美國陷害」急需一百萬元台幣，承...
近期民眾接獲陌生簡訊，自稱輝達執行長黃仁勳，因「遭美國陷害」急需一百萬元台幣，承諾回歸後將以民眾姓名設計新型顯示卡。圖／警方提供

AI摘要

文章摘要整理：

台灣出現假冒黃仁勳的詐騙簡訊，以遭陷害急需100萬元及命名顯卡等話術吸睛，警方指出疑為詐團利用名人與時事誘騙手法。

近期有台灣民眾接獲陌生簡訊，自稱輝達(Nvidia，又稱英偉達)執行長黃仁勳，因「遭美國陷害」急需100萬元新台幣，承諾回歸後將以民眾姓名設計新型顯示卡，民眾截圖上網發文，引發關注；刑事局指出，詐欺集團可能以假名人話術吸引民眾步入陷阱，應提高警覺。

該封簡訊自稱「我是黃仁勳，我並沒有辭掉執行長職位，而是被美國政府陷害，現在需要100萬元台幣，即可揭開陰謀」、「我承諾回歸執行長職位後，會以你的名字設計RTX6090顯卡」。民眾接獲簡訊後截圖上傳網路，引發不少網友留言關注，稱「防仁之勳不可無」、「詐騙也挺跟得上流行」。

警方調查，寄件門號是以通訊軟體iMessage發送，目前並無詐騙被害報案紀錄，不過確實有詐團利用時事話題、廣發大量簡訊吸引民眾關注，以戰地醫生、企業領袖等假名人引起民眾好奇，一旦發現有民眾回訊詢問，就會將該門號標記為活躍有效號碼，鎖定行騙目標。

警方研判，詐團引起民眾興趣後，可能結合假交友、假投資、假勸募等手法，進一步誘騙民眾受騙上當，最終目標仍是從民眾身上詐取財物，民眾務必提高警覺。

警方提醒，民眾接獲陌生訊息應留意發送來源真實；若遭遇不合理的資金需求，如跨國企業執行長以私人簡訊向一般民眾借貸，凡涉及急需資金周轉而要求匯款，皆為詐騙；誇大不實的回饋承諾，無論是高額投資回報、贈送限量商品或專屬命名權，皆是標準詐欺話術。

若接獲來源不明的簡訊，切勿點擊訊息內任何連結，也不要因為有趣而回覆訊息，可將該門號封鎖；對於訊息內容若有任何疑慮，可撥打一六五專線查證。

刑事局指出，詐欺集團可能以假名人話術吸引民眾步入陷阱，應提高警覺。圖／警方提供
刑事局指出，詐欺集團可能以假名人話術吸引民眾步入陷阱，應提高警覺。圖／警方提供

精華 FAQ

  • 詐團透過iMessage發送簡訊，自稱是黃仁勳，並編造遭美國政府陷害、急需100萬元等情節，還承諾回歸後以民眾名字設計RTX6090顯卡，藉此製造話題與好奇心。

  • 警方認為，詐團先用名人話術吸引民眾回訊，藉此標記活躍門號，再進一步結合假交友、假投資或假勸募等方式，誘使受害者匯款或交付財物。

  • 若收到來源不明的簡訊，應先確認發送者真實性，不要點擊任何連結，也不要因為內容有趣而回覆；若涉及借款、匯款或誇大回饋，應立即封鎖並撥打165查證。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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