女網友自稱媒體 捏造沈伯洋上摩鐵假訊息 調查局逮人
調查局追查發現，黃姓女子在Threads與臉書散布沈伯洋上摩鐵等假訊息，經約談後坦承內容造假，已移送北檢偵辦。
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調查局追查發現，黃姓女子在Threads與臉書散布沈伯洋上摩鐵等假訊息，經約談後坦承內容造假，已移送北檢偵辦。
台北市長選戰進入最後倒數，調查局14日蒐報情資，發現社群平台Threads與臉書有女網友貼文，指台北市長候選人沈伯洋是假人設，沈有跟女生上摩鐵，台北市調查處溯源追查兩帳號均是黃姓女子使用，經被害人提告，火速搜索約談黃女到案，黃女坦承貼文內容均是假訊息，詢後移送台北地檢署偵辦。
據調查，黃女在脆以「yelei0806」暱稱貼文指出，沈伯這個假人設，根據徵信業者小道消息，他也跟女上上motel，暖男嗎？貼文強調，「這是我在中時集團親眼所見所聞」。
貼文另稱，現在國家機器用起來，卯起來攻擊黃仁勳，為了選舉壓新聞，移轉話題，也是很好笑。有網友留言說，但是沈伯洋的沒有證據欸，擔心被告被公被攻擊，黃女回應，「我有啊，我看過了，歡迎歡迎」。
黃女另在臉書以「黃艾瑪」發表類似文章，但之後貼文道歉表示，「我在此向沈伯洋先生鄭重道歉，先前相關內容是在討論電影【親愛的小山】適合的演員人選，並非我拍攝到審先在在汽車旅館開房間紀錄」等語。台北市處士林站認相關言論涉及假訊息，報請北檢檢察官高肇佑指揮偵辦。
調查局提醒民眾，有心人士恐利用假訊息試圖破壞選舉公平性，呼籲加強識讀，發現可疑訊息先查證，勿於第一時間轉傳。同時也警告試圖以抹黑手段，破壞民主投票機制者，調查局必將第一時間偵辦。
她在Threads與臉書發文，捏造沈伯洋與女生上摩鐵的不實訊息，還自稱是親眼所見、並提到相關消息來自徵信業者，內容明顯屬於假訊息。 調查局蒐報情資後溯源追查，發現兩個帳號都由黃姓女子使用，經被害人提告後迅速搜索並約談到案，黃女在詢後坦承貼文內容全是假訊息。 因為事件發生在台北市長選戰倒數階段，內容又直接攻擊候選人形象，調查局認為有心人士可能藉此破壞選舉公平，已呼籲民眾查證勿轉傳。
精華 FAQ
她在Threads與臉書發文，捏造沈伯洋與女生上摩鐵的不實訊息，還自稱是親眼所見、並提到相關消息來自徵信業者，內容明顯屬於假訊息。
調查局蒐報情資後溯源追查，發現兩個帳號都由黃姓女子使用，經被害人提告後迅速搜索並約談到案，黃女在詢後坦承貼文內容全是假訊息。
因為事件發生在台北市長選戰倒數階段，內容又直接攻擊候選人形象，調查局認為有心人士可能藉此破壞選舉公平，已呼籲民眾查證勿轉傳。
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