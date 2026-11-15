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神顏暴擊…LE SSERAFIM在台開唱 1.7萬人朝聖零死角女神

記者李姿瑩／台北即時報導
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LE SSERAFIM在後台開心合照打卡。圖／摘自官方IG
LE SSERAFIM在後台開心合照打卡。圖／摘自官方IG

AI摘要

文章摘要整理：

LE SSERAFIM在林口體育館完成2場演出，吸引1.7萬人到場，並以改編舞台與近距離神顏特寫掀起台灣粉絲熱烈歡呼。

南韓人氣女團LE SSERAFIM周末一連2天在林口體育館開唱，共吸引1.7萬人到場朝聖。她們今天完成第2場演出，金采源、宮脇咲良、許允眞、中村一葉及洪恩採久違與台灣粉絲見面，開心喊話：「你們等很久了吧？我們也是。」

演唱會以「CELEBRATION」揭開序幕，林口體育館瞬間化身大型舞池。LE SSERAFIM一連演唱4首歌曲後，成員們輪流向粉絲打招呼，分享每次到不同地方演出，都會思考如何融入當地氛圍。這次久違到台北，她們也曾煩惱該如何讓大家看見比以往更加成長的模樣，並不忘向台下喊話，希望大家今晚都能盡情享受演出。

而她們也身體力行「融入」台北，這2天陸續被粉絲直擊分別出現在寧夏夜市、華陰街、百貨公司地下街、林口長庚周邊等等，品嘗各種平價美食。

LE SSERAFIM此次巡演特地將「HOT」、「Perfect Night」等人氣歌曲重新編曲，從輕快旋律到強勁舞曲，搭配多變的舞蹈隊形，展現不同舞台魅力。許允眞特別以英文介紹自己創作的歌曲，強調人與人相處難免產生誤解，卻也可能因此更加了解彼此。她坦言，這些經歷讓成員們不只是隊友，更成為朋友，甚至像姐妹般的存在，也希望粉絲能從歌曲中找到與自身經歷相似的共鳴。

演出進入後半段，「ANTIFRAGILE」、「CRAZY」等代表作接連登場，成員們幾乎沒有太多休息時間，持續帶來高強度唱跳表演，展現充沛的體力，大秀充滿肌肉線條的完美身材。由於成員們皆是零死角美女，不管從任何角度拍都會掀起全場粉絲驚呼，尤其大螢幕上不時近距離特寫，更讓台灣粉絲直呼被神顏暴擊。

除了舞台上的精彩演出，主辦單位iMe TW也特別為LE SSERAFIM打造專屬遊戲室，設置夾娃娃機、手足球、打地鼠及扭蛋等遊樂設施，讓成員們在工作空檔也能放鬆同樂。後台除了準備咖啡車，火鍋品牌也特地進駐，為LE SSERAFIM團隊送上熱騰騰的在地料理。

LE SSERAFIM在後台開心合照打卡。圖／摘自官方IG
LE SSERAFIM在後台開心合照打卡。圖／摘自官方IG

LE SSERAFIM合作排出TPE字樣。圖／摘自官方IG
LE SSERAFIM合作排出TPE字樣。圖／摘自官方IG

LE SSERAFIM這次選在林口演出。圖／摘自官方IG
LE SSERAFIM這次選在林口演出。圖／摘自官方IG

精華 FAQ

  • 她們周末一連2天在林口體育館開唱，2場共吸引1.7萬人入場朝聖，現場氣氛熱烈，粉絲也以近距離見到偶像為最大亮點。

  • 演出外，成員被粉絲直擊現身寧夏夜市、華陰街、百貨公司地下街與林口長庚周邊，品嘗多樣平價美食，展現親民又接地氣的一面。

  • 巡演特地重新編曲「HOT」、「Perfect Night」等人氣歌，並以「ANTIFRAGILE」、「CRAZY」等高強度唱跳串聯，搭配遊戲室與在地餐點提升整體體驗。

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