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「滿滿膠原蛋白」年輕照 蕭美琴屏東連線：夢想戰力仍在

記者劉星君／屏東即時報導
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屏東米粉大會師，背板秀出3人求學時期舊照，蕭美琴（中）秀出的是國中畢業照片，周春...
屏東米粉大會師，背板秀出3人求學時期舊照，蕭美琴（中）秀出的是國中畢業照片，周春米（左）跟梁育慈（右）都是台大畢業時的照片。記者劉星君／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

蕭美琴到屏東為周春米站台，透過「喵鵝連線」造勢展現屏東隊團結，並以青春舊照談夢想與戰力，最後在雨中呼籲支持者戒慎恐懼、把票投出來。

台灣副總統蕭美琴今南下屏東，力挺屏東縣長周春米與屏東隊，一整天連跑萬丹、屏東市、內埔鄉與長治，展開四場「喵鵝連線」造勢，下午在縣立體育館草坪前「有米有梁・喵鵝連線」屏東米粉大會師，背板特別秀出蕭美琴、周春米及梁育慈三人求學時期照片，蕭美琴幽默說，當年三人都充滿夢想，也有「滿滿膠原蛋白」，雖經歲月淬鍊，依然有夢想、有戰鬥力。

周春米競總指出，「喵鵝連線」主軸，大家熟知副總統蕭美琴在國際外交以「戰貓」聞名；縣長周春米這4年屏東打拚政績，大家都「鵝樂」，喵鵝連線，屏東亮起來。

三人今天同台，背板秀出三人求學時期舊照，蕭美琴秀出的是國中畢業照片，周春米跟梁育慈都是台大畢業時的照片。

蕭美琴站台說，春米「齣頭（台語）」很多，她兩周前到宜蘭時，她高中畢業照拿出來放，被拿來當作「擋泥板」，沒想到這次來屏東，把她國中畢業照找出來。她看著台上三人背板年輕照片，「都是我們青春少女時期，充滿夢想，也有滿滿的膠原蛋白」，當時很天真、很有理想，現在雖經過歲月淬鍊，但依然有夢想，依然有戰鬥力。

「我這隻戰貓，還有全台灣重要鵝樂，聚在一起成為喵鵝連線！」蕭美琴說，每次來屏東都有無比感動，外界常認為屏東位處「台灣尾」，距離遙遠、資源相對不足，但歷任縣長與地方努力，屏東持續蛻變。

今天下午在縣立體育館前造勢，蕭美琴站台尾聲，現場下起雨，蕭美琴說，之前來屏東豔陽高照，又熱又溫暖，代表屏東人熱情，「今天有一點遇水則發」，她也提醒大家，選前到最後，不能過度樂觀，要戒慎恐懼，大家用今天在風雨中生信心這股毅力，每張票要投出來。

周春米說，這場選舉持續用政策爭取認同、用做事贏得信任，讓產業發展機會與城市進步成果，落實到鄉親生活。

今米粉大會師邀請總統府秘書長潘孟安、農業部長陳駿季、前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、伍麗華、徐富癸共同站台。

蕭美琴之後趕往內埔六堆紀念公園舉辦內埔區團結造勢。晚間到長治鄉新潭頭玄天上帝廟舉行屏北區團結造勢暨周春米、長治鄉長候選人邱佳娟聯合競選總部成立大會，展現屏東隊團結。

台副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場，下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人...
台副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場，下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人力挺周春米（前排左）與屏東市長候選人梁育慈（前排右），凝聚「做事拚未來，屏東亮起來」的支持力量。記者劉星君／攝影

台副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場， 下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬...
台副總統蕭美琴（前排中）今在屏東連跑四場， 下午在屏東縣立體育館前草皮上，號召萬人力挺周春米（前排左）與屏東市長候選人梁育慈（前排右），凝聚「做事拚未來，屏東亮起來」的支持力量。記者劉星君／攝影

精華 FAQ

  • 她南下屏東連跑萬丹、屏東市、內埔與長治4場造勢，重點是力挺屏東縣長周春米與屏東隊，透過「喵鵝連線」展現團結並為選情催票。

  • 蕭美琴看到三人求學時期照片後，笑稱大家年輕時充滿夢想，也有「滿滿膠原蛋白」，藉此表達雖經歲月淬鍊，仍保有理想、活力與戰鬥力。

  • 她說雖然屏東熱情且遇雨有「遇水則發」的意味，但選前到最後仍不能過度樂觀，要保持戒慎恐懼，靠風雨中的信心把每一張票都投出來。

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