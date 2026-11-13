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黃仁勳辭職震撼全球科技界…對台灣3大衝擊 應如何面對？

記者楊德宜／台北即時報導
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輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去執行長，震撼全球科技界。路透
輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去執行長，震撼全球科技界。路透

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳辭去輝達執行長後，台灣恐面臨供應鏈受查、AI產業放緩與國際代言人缺位3大衝擊，社會需思考後黃仁勳時代的因應之道。

輝達NVIDIA）共同創辦人黃仁勳辭去執行長，震撼全球科技界。印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，台灣社會更應該關注這場風波可能引發的連鎖反應，以及對台灣的3大負面影響。

矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，第一，台灣科技供應鏈可能遭到全面檢視。輝達與台積電、鴻海、廣達、緯創等台灣科技巨頭關係密切，一旦美國政府擴大調查輝達與中國的交易，以及敏感技術是否外流，台灣供應鏈也可能被捲入。即使沒有違法行為，持續調查仍可能衝擊企業訂單、投資計畫及市場信心。台灣股市的成長又高度集中於半導體與AI產業，一旦市場對輝達失去信心，影響恐怕不只一兩家公司。

第二，全球AI革命可能遭遇反撲。矢板明夫說，近年AI發展迅速，美國社會也出現強烈的反AI情緒。有人反對建設耗電的資料中心，也有人憂慮AI將取代人類的工作與創造力。他想起19世紀英國工業革命時期的「盧德運動」。當時，工人們因為擔憂機器奪走自己的生計，闖入工廠砸毀紡織機。今天的反AI運動不必砸毀機器，只要透過政治壓力、法律訴訟、地方抗議及政府監管，就可能大幅拖慢AI產業的發展。

矢板明夫表示，黃仁勳原本是推動AI革命最具代表性的人物之一。黃仁勳的離開，加上美國日益升高的反AI聲浪，可能讓高速發展的產業突然踩下煞車。更令人擔心的是，美國如果踩煞車，中國會不會趁機踩油門？中國正全力發展AI技術。如果美國因內部爭議放慢腳步，中國卻持續投入，雙方的技術差距有可能迅速縮小。對台灣而言，這不只是經濟問題，更可能成為國家安全的問題。

第三，台灣失去了一位無可取代的國際科技代言人。矢板明夫說，出生於台灣的黃仁勳，不僅是成功的企業家，也是長期向世界宣傳台灣科技實力的重要人物。黃仁勳不斷強調台灣供應鏈的重要性，讓世界看見台灣的技術、人才與製造能力。如今黃仁勳不再領導輝達，對台灣而言，確實是一項重大損失。

他說，今天在熱烈討論黃仁勳私人問題的同時，台灣社會更應該思考一個嚴肅的問題：後黃仁勳時代，台灣應該如何面對？

精華 FAQ

  • 因輝達與台積電、鴻海、廣達、緯創等台廠關係密切，若美國擴大調查與中國交易及技術外流，台灣供應鏈也可能被波及，即使未違法仍恐影響訂單、投資與市場信心。

  • 反AI聲浪可能透過政治壓力、法律訴訟、地方抗議與政府監管，讓資料中心與AI研發進程放慢。若美國踩煞車而中國持續投入，雙方技術差距可能縮小，影響台灣安全。

  • 黃仁勳不只是成功企業家，也長期向世界強調台灣供應鏈、人才與製造能力，幫台灣爭取國際能見度。如今他不再領導輝達，台灣少了一位無可取代的科技代言人。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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