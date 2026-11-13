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新北市政見會 李四川轟閃躲 蘇巧慧攻政績

記者葉德正林媛玲王長鼎張策王慧瑛／新北即時報導
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新北市長公辦電視政見發表會13日舉行，候選人蘇巧慧（右起）、李四川、蘇輝湟出席。...
新北市長公辦電視政見發表會13日舉行，候選人蘇巧慧（右起）、李四川、蘇輝湟出席。記者葉信菉／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

新北市公辦政見會上，李四川與蘇巧慧互轟家族爭議與市政能力，從曠世智能投資、社福政策到公車與工程問題激烈交鋒。

選戰倒數，新北市13日舉行公辦電視政見會，國民黨候選人李四川重批民進黨候選人蘇巧慧不斷迴避胞妹蘇巧純曠世智能案爭議，並質疑蘇缺席老人健保補助修法，開出高額社福支票卻不支持修財劃法，言行不一；蘇巧慧則指李四川自稱專家，卻對公車路線、天價遮陽傘等市政問題掌握不足，執行和協調能力不如她。雖然沒交互詰問，仍藏不住火藥味。

李批曠世智能案說不清

新北市長選情緊繃，政見會被視為影響選戰的關鍵。場中對雙方家族爭議激烈交鋒，李四川說，蘇巧慧稱選舉只談政見，但側翼攻勢不斷，蘇卻從未制止。他拉高分貝說，「人家批評你的時候，你就罵我弟弟，弟弟做錯事依法該負責任，該把他抓去關我都接受」。

李四川將矛頭指向蘇家族，質疑蘇巧純「曠世智能」獲國發基金及台企銀4000多萬元投資，連BBC都關注是否符合「公職人員利益衝突迴避法」，蘇巧慧從未清楚說明。

蘇巧慧回應，半年來，對手不斷攻擊她家人，若要打負面選戰，她大可每天安排發言人討論李四川豪宅與資金爭議，揭露李家族如何讓小琉球臭氣沖天，但她沒這麼做，「這是最大差異」。

蘇酸工程專家問題不斷

蘇巧慧說，李四川自稱交通專家，卻連307公車未行經國道都不知道；自稱水利專家，卻不清楚在二重疏洪道高灘地種樹可能阻礙水流；自稱工程專家，主導的大巨蛋卻在明星賽期間漏水，北市府採購要價700多萬元的遮陽傘更是又貴又慢。

蘇巧慧質疑李四川市政能力，包括過去回函基泰大直受災戶稱安全無虞，結果建商施工導致民宅倒塌，重建3年仍無進展；社子島開發協調4年毫無成果。

李四川反擊，住宅頭期款900萬元於2013、14年分期支付，尾款400萬元因房屋漏水延至2016年付清，經得起檢驗。遮陽傘是永久設施所以會貴一點，無論用多少錢都用在市民。話鋒1轉，他說「但是（曠世智能）4000多萬投資拿走了，都用在你們蘇家」，國發會主委說此案不在利衝法範圍，呼籲法務部長出來背書，告訴全國公務人員沒有利衝法問題，以後都比照。

李四川要求蘇巧慧對當年指控台大前校長管中閔論文抄襲、配合周玉蔻抹黑前中國小姐張淑娟，並將新北餵藥案扭曲為餵毒等事件給交代，並稱「你說我記錯307，我跟所有鄉親說記錯了，就再去坐一次（公車），這就是做人態度」。

李四川、蘇巧慧 辯論金句 製表／葉德正、林媛玲、王長鼎、張策
李四川、蘇巧慧 辯論金句 製表／葉德正、林媛玲、王長鼎、張策

精華 FAQ

  • 李四川主打蘇巧慧未清楚說明胞妹蘇巧純的曠世智能投資案，並延伸批評她對側翼攻擊未制止，還提到利衝法、家族資金與過去政治攻防，藉此質疑她的誠信與說法一致性。

  • 蘇巧慧指出李四川連307公車是否行經國道都搞不清楚，也質疑他對水利、工程與市政協調能力不足，並舉大巨蛋漏水、天價遮陽傘、基泰大直與社子島進展緩慢等案例反駁。

  • 雖然沒有交互詰問，雙方仍在政見會上互揭舊案、攻防猛烈，從家族爭議延伸到市政政績與執行能力，整場火藥味十足，也凸顯新北市長選情已進入白熱化。

民進黨 國民黨 李四川

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