新北市政見會 李四川轟閃躲 蘇巧慧攻政績

新北市長公辦電視政見發表會13日舉行，候選人蘇巧慧（右起）、李四川、蘇輝湟出席。記者葉信菉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 新北市公辦政見會上，李四川與蘇巧慧互轟家族爭議與市政能力，從曠世智能投資、社福政策到公車與工程問題激烈交鋒。

選戰倒數，新北市13日舉行公辦電視政見會，國民黨 候選人李四川 重批民進黨 候選人蘇巧慧不斷迴避胞妹蘇巧純曠世智能案爭議，並質疑蘇缺席老人健保補助修法，開出高額社福支票卻不支持修財劃法，言行不一；蘇巧慧則指李四川自稱專家，卻對公車路線、天價遮陽傘等市政問題掌握不足，執行和協調能力不如她。雖然沒交互詰問，仍藏不住火藥味。

李批曠世智能案說不清

新北市長選情緊繃，政見會被視為影響選戰的關鍵。場中對雙方家族爭議激烈交鋒，李四川說，蘇巧慧稱選舉只談政見，但側翼攻勢不斷，蘇卻從未制止。他拉高分貝說，「人家批評你的時候，你就罵我弟弟，弟弟做錯事依法該負責任，該把他抓去關我都接受」。

李四川將矛頭指向蘇家族，質疑蘇巧純「曠世智能」獲國發基金及台企銀4000多萬元投資，連BBC都關注是否符合「公職人員利益衝突迴避法」，蘇巧慧從未清楚說明。

蘇巧慧回應，半年來，對手不斷攻擊她家人，若要打負面選戰，她大可每天安排發言人討論李四川豪宅與資金爭議，揭露李家族如何讓小琉球臭氣沖天，但她沒這麼做，「這是最大差異」。

蘇酸工程專家問題不斷

蘇巧慧說，李四川自稱交通專家，卻連307公車未行經國道都不知道；自稱水利專家，卻不清楚在二重疏洪道高灘地種樹可能阻礙水流；自稱工程專家，主導的大巨蛋卻在明星賽期間漏水，北市府採購要價700多萬元的遮陽傘更是又貴又慢。

蘇巧慧質疑李四川市政能力，包括過去回函基泰大直受災戶稱安全無虞，結果建商施工導致民宅倒塌，重建3年仍無進展；社子島開發協調4年毫無成果。

李四川反擊，住宅頭期款900萬元於2013、14年分期支付，尾款400萬元因房屋漏水延至2016年付清，經得起檢驗。遮陽傘是永久設施所以會貴一點，無論用多少錢都用在市民。話鋒1轉，他說「但是（曠世智能）4000多萬投資拿走了，都用在你們蘇家」，國發會主委說此案不在利衝法範圍，呼籲法務部長出來背書，告訴全國公務人員沒有利衝法問題，以後都比照。

李四川要求蘇巧慧對當年指控台大前校長管中閔論文抄襲、配合周玉蔻抹黑前中國小姐張淑娟，並將新北餵藥案扭曲為餵毒等事件給交代，並稱「你說我記錯307，我跟所有鄉親說記錯了，就再去坐一次（公車），這就是做人態度」。

李四川、蘇巧慧 辯論金句 製表／葉德正、林媛玲、王長鼎、張策