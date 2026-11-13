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整理包／當AI做的電影超人類 張藝謀喊「怎麼辦」 西方導演這樣做

黃仁勳下台後 換商務部長盧特尼克站上風口浪尖

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

編譯易起宇／綜合外電
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輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透
輝達創辦人黃仁勳在台灣享有高人氣，所到之處都被媒體和民眾包圍。 路透

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳在台灣雖被視為「台灣之光」，但若其人際關係被證實牽涉中國情報活動、敏感技術外流，將引發台灣對供應鏈安全與國安的更嚴格檢視。

台南出生的輝達創辦人黃仁勳在台灣被譽為「台灣之光」，但他在被爆出兩段婚外情後辭去了輝達執行長職務，其中一段的對象更據傳被美國情治單位認為是中國大陸情報人員。當地分析師表示，台灣人可能會原諒他的個人過錯。

但分析師認為，對於大陸情報單位可能利用他的人際關係的指控，台灣民眾的感受可能截然不同，因為台灣一直將北京對台灣科技業的間諜活動視為一項長期的國安威脅。

財星雜誌（Fortune）報導，成功大學政治學教授王宏仁表示，「如果中國情報人員能夠利用與輝達最高層的商業關係，我們就需探究在其人脈中是否存在其他類似漏洞」。「這些指控引發了對供應鏈安全的合法性問題，值得深入調查」，「這對台灣來說尤其重要，因為中國針對台灣科技業的情報活動已是台灣長期的國安疑慮」。

王宏仁表示，黃仁勳與該名疑似大陸情報人員的女子黃樂的關係，可能只會對他的名聲造成有限影響，因為台灣人認可他對科技業的貢獻。「如果這場爭議仍然主要是私德問題，我推測黃仁勳將維持他大部分的人氣」。

不過，王宏仁也接著說，黃仁勳在台灣的地位可能會根據「正在進行的調查所證實的內容」而改變。「如果調查員發現敏感科技、商業機密或被限制出口的AI晶片透過這段關係被移轉到中國，情況將會變得更加嚴重。如果證據顯示有輝達供應鏈內的台灣公司或個人受到牽連，那將會特別造成傷害」。

王宏仁表示，黃仁勳先前已因輝達積極進軍中國大陸市場而在台灣受到批評。路透10月報導，字節跳動、阿里巴巴和騰訊向輝達採購了價值350億美元的晶片。「從台灣人的觀點，先進AI晶片已不再只是商業產品，而是具有潛在軍事和國安意義的戰略重要技術」，「如果調查證實中國情報網路已利用這些商業關係，那麼他先前對於販售先進晶片到中國的說詞，將在台灣面臨更嚴格的審視」。

精華 FAQ

  • 報導指出，多數台灣人可能會把這類爭議視為個人私德問題，願意原諒黃仁勳的婚外情或情感醜聞，因為他長期被認為對科技業有重大貢獻。

  • 因為台灣長期把北京針對科技業的間諜活動視為國安威脅，一旦傳出中國情報人員可能利用與高層的關係，社會關切就會從私德轉為安全疑慮。

  • 若查出敏感科技、商業機密或受限制的AI晶片經由這段關係流向中國，將嚴重衝擊黃仁勳聲譽，也可能牽連台灣供應鏈與相關企業，形成更大國安爭議。

輝達 黃仁勳

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