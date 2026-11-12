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美孤立主義恐高漲 洪奇昌示警：嚴重衝擊台灣安全

記者羅印冲／即時報導
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美國國會變天，海基會前董事長洪奇昌認為，台灣應爭取美國國會更穩固的支持，但更要正...
美國國會變天，海基會前董事長洪奇昌認為，台灣應爭取美國國會更穩固的支持，但更要正視美國境外直接用兵的限制。本報資料照

AI摘要

文章摘要整理：

洪奇昌指出，民主黨掌控國會可制衡川普外交並強化對台支持，但美國孤立主義回潮恐削弱介入台海意願，對台灣安全形成嚴重衝擊。

美國民主黨在期中選舉後重新掌握國會參眾兩院，美國總統川普將面對行政、立法分立的政治局面，海基會前董事長洪奇昌分析，新國會將強化對川普外交政策的制衡，使美國對台政策獲得更有力的制度保障。民主黨建制派在對中政策上具有相當程度的跨黨派共識，未來可望運用立法、預算與國會監督權，限制川普對北京的政治妥協，防止川普以個人不可預測的外交決策犧牲台灣的安全利益。不過，洪奇昌也指出，伊朗戰爭所引發的經濟壓力與政治反彈，亦可能促使美國孤立主義重新高漲，降低美國再次捲入海外戰爭的可能性。他示警，孤立主義重新高漲，對台灣安全問題將造成嚴重的戰略衝擊。

針對美國期中選舉，洪奇昌指出，選後川普表示接受共和黨敗選結果，願意與民主黨合作，然而川普不喜歡與國會進行必要的政治協商，即使在共和黨掌握國會多數的時期，川普也未能有效運用國會支持建立穩固的立法成果。川普更習慣繞過國會，藉由大量行政命令推動個人政策。民主黨接掌國會後，川普在立法、預算、及調查監督上都將面對更大阻力。若川普無法展現與國會協商的能力與意願，將使其行政權力日益陷入困境。

他分析，川普的政治困境將直接影響美中關係。最高法院的關稅裁決削弱了他單方面實施重大經濟制裁的權力，而民主黨掌握國會後，亦將限制其對外政策的自主空間。北京可清楚看見，川普既難以建立穩固的國內政治共識，也缺乏足以迫使中國在重大戰略利益上讓步的有效籌碼。

至於北京方面，洪奇昌表示，中國並未因沒履行對美貿易協議的承諾而受到川普政府的壓制，反而是在稀土管制以及俄烏、伊朗戰爭等議題上，取得對美國談判協商的優勢槓桿。在此情況下，140億美元的對台軍售延緩執行的可能升高，中國沒有必要為了滿足川普的外交需求而作出實質讓步；反而可利用美國行政與立法部門的矛盾，持續施加軍事、外交與經濟壓力。川普越是急於尋求外交成果，北京越能利用川普的政治弱勢提高要價。尤其在台灣問題上，中共不但不會向美國讓步，反而可能加強對台軍事脅迫，以測試美國在國內政治紛爭下的反應能力；川普在缺乏迫使中國讓步的能力與籌碼下、北京將利用美國政治困境持續施壓台灣。

洪奇昌提到，伊朗戰爭期間，國會跨黨派反戰聯盟已形成，參眾兩院都曾決議要求停止未經國會授權的軍事行動；民主黨控制國會後，勢必對伊朗戰爭展開全面檢討，追究川普政府的戰爭決策、法律授權、軍事損失及財政負擔。這場戰爭所引發的經濟壓力與政治反彈，亦可能促使美國孤立主義重新高漲。共和黨內的孤立主義勢力與民主黨內反對海外軍事干預的派系，可能共同要求限制美國對外軍事行動，降低美國再次捲入海外戰爭的可能性。孤立主義重新高漲，對台灣安全問題將造成嚴重的戰略衝擊。

他援引美國智庫「芝加哥全球事務委員會」9月的民調顯示，若中國入侵台灣，有41%美國人支持出動美軍防衛台灣，比2021年52%有顯著下降。民主黨優勢的國會、對台灣的政治支持可能進一步強化，但美國社會對海外軍事干預的排斥，也可能削弱華府在台海發生戰爭時直接介入的意願。他認為，未來美國可能出現國會更加友台、整體政治環境卻更加排斥海外戰爭的矛盾局面。北京若利用這種矛盾擴大對台灣的軍事壓力，台灣的安全處境也將更加嚴峻。台灣應爭取美國國會更穩固的支持，但更要正視美國境外直接用兵的限制。

洪奇昌呼籲，朝野須就如何維繫兩岸穩定和平的政策；維持台海安全的必要國防預算；建立民間防衛與危機應變能力等建立基本共識。並就此等議題與美國行政部門及國會兩黨維持溝通。北京是否強化灰色壓力行動、持續加強台灣週邊海空軍演以改變現狀，仍是台海風險的關鍵。台灣則應審慎面對美中關係變動，以穩健的兩岸政策、及提升自我防衛能力與社會團結，減低北京對台採取軍事或灰色衝突行動與誤判的可能。

精華 FAQ

  • 洪奇昌認為，新國會將透過立法、預算與監督權限制川普對北京的政治妥協，並提高對台政策的制度保障，使川普較難單方面推動個人化外交。

  • 他指出，伊朗戰爭帶來的經濟壓力與政治反彈，可能讓美國社會更排斥海外用兵，降低再次介入戰爭的意願；一旦如此，台海危機時美國直接出手的可能性也會下降。

  • 洪奇昌分析，北京可利用美國行政與立法衝突、川普缺乏穩固共識與籌碼的弱點，持續施加軍事、外交與經濟壓力，甚至加強台海周邊軍演，測試美國反應。

川普 民主黨

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