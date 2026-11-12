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兩岸和平倡議 梁文傑籲勿搞錯對象、應向中國喊話

記者張鈺琪／台北即時報導
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陸委會12日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會12日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

針對關中、丁守中等人發起的兩岸和平倡議，梁文傑表示支持和平，但強調真正威脅台海穩定的是中共，呼籲和平應向中國施壓，並警告勿對中共抱持不切實際幻想。

針對前考試院長關中、前立委丁守中等人發起的「兩岸和平倡議」，陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，台海和平的重要性全世界都知道，但現在想要破壞和平的是中共，所以要呼籲和平的話，應該是向中共去呼籲，不要搞錯對象。

陸委會12日下午舉行例行記者會，有記者提問，由前考試院長關中、前立委丁守中等人共同推動的「兩岸和平倡議」，上午舉行大會，前立法院長王金平、前行政院長陳冲等人也出席，請問陸委會對這個倡議的訴求有沒有什麼回應？

梁文傑表示，這個倡議是由關中、丁守中先生結合200多位學者發起，「我看名單大概都是大家比較耳熟能詳的老面孔」。

梁文傑指出，其實台海和平的重要性全世界都知道，但是全世界也都知道，現在想要破壞和平的是中共，不是台灣。他強調，如果要呼籲和平，應該是向中共去呼籲，不要搞錯對象。

針對倡議聲明提出以「兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗」，梁文傑稱，「這句話沒有人不贊成，我也贊成」，但他強調，和平不是投降，因為投降換不來平等跟尊嚴，也保不住自由跟民主。

梁文傑還反問，「如果要投降，1949年就可以投降了，幹嘛要帶200萬人來台灣？」

至於倡議呼籲「兩岸共同協商最終政治安排」，梁文傑引用前總統蔣經國1982年的談話指出，「中共不守信用，任何期望中共會允許台灣與大陸統一後，還能保留獨自社會經濟制度的想法，都是不切實際的」。他說，這段話可以完全由香港這幾年的經驗來印證。

梁文傑最後呼籲，希望社會各界應該要認清中共要吞併台灣的野心，不要有不切實際的幻想，也不要迎合中共對台的敘事，誤導國際社會的認知。

精華 FAQ

  • 他表示自己贊成和平訴求，但認為當前破壞台海和平的是中共，不是台灣，因此若要呼籲和平，應該直接向中共喊話，而不是把對象弄錯。

  • 梁文傑認為「兩岸和平為最高優先，反對戰爭與對抗」這句話沒有人會反對，但他強調和平不是投降，因為投降無法換來平等、尊嚴，也守不住自由與民主。

  • 他引用蔣經國的說法提醒，中共不守信用，期待統一後仍能保留台灣獨立社會經濟制度並不切實際，並呼籲社會不要迎合中共敘事或誤導國際認知。

中共 王金平

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