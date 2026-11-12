不希望兒從政 沈伯洋曝亡母手機滿滿他上政論節目影片

沈伯洋日前上JET「新聞挖挖哇」。圖／JET提供

AI摘要 文章摘要整理： 沈伯洋在錄影節目中談及亡母、收養女兒與從政心路，透露母親雖愛看他上政論卻不願他入政壇，並分享收養家庭的溫暖過程。

民進黨 台北市長候選人沈伯洋 在告假全力參選的前一天（11月11日），進入 JET綜合台「新聞挖挖哇」錄影。在這集主題為「成為你的暖流！」的節目中，他少談選戰攻防，而是和主持人鄭弘儀聊起去年過世的母親、當初不贊成收養的父親，以及這場選戰裡最捨不得的女兒。節目將於 11月12日（四）晚間 8 點在 JET綜合台播出。

沈伯洋的母親非常關心政治，卻一直不希望兒子從政。沈伯洋說：「她覺得我會被傷害。」他只能一次次告訴她：「可是我覺得，這是我的能力可以做到的事。」母親過世後，他打開她的手機、看了觀看紀錄，才發現裡面幾乎全是政論節目中自己的片段。

沈伯洋說，收養的念頭來自大學時做少年輔導的經驗。他看到許多孩子走偏，是因為從小沒有可以依靠的地方，「如果在3、4、5歲就被接住，會很不一樣。但他跟爸媽提起時，兩老一開始不太能接受。父親還回他：「那不如你就開個育幼院。」沈伯洋沒有反駁，只是堅持先從自己、先從一個孩子做起：「如果每個人都多幫一個人，這個社會一定會有很大的改變。」

他也坦言，自己從小和父親、母親、繼母都能好好相處，「所以血緣這個坎，對我來說很容易就跨過去了。」收養正逢疫情，從寄養家庭到新家的過渡難以進行。夫妻倆拍了十支影片，請保母播給女兒看，告訴她「這就是你的爸爸跟媽媽」。

女兒來時已滿1歲，第一天緊緊巴著太太7個小時，沈伯洋只能幫忙洗澡、餵食、換尿布，女兒也只肯讓他抱幾秒。直到某天，夫妻倆把那些影片再放一次，女兒看看螢幕、又看看他們，那天晚上第一次笑著睡著，太太在床邊哭了很久。如今，女兒不僅聽得出爸爸夜歸的腳步聲，還當起爸爸的「笑容教練」，因為她覺得爸爸不夠愛笑，常在家教他怎麼笑。沈伯洋自嘲眼睛本來就不大，一笑就瞇成一條線。