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羅大佑喊外省人被欺負 梁文傑：我外省人 聽不懂他講什麼

記者張鈺琪／台北即時報導
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資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自...
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。(本報系資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

羅大佑批評台灣言論自由倒退並提及外省人受欺負，梁文傑則回應台灣仍可自由發言，並指省籍說法會造成社會分裂，羅大佑也不能代表外省人。

資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目《飛碟早餐》專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。對此，台陸委會副主委梁文傑今（12）日表示，台灣如果沒有言論自由，羅大佑就不可能上這個節目。他並稱，「正是因為我是外省人，所以我完全聽不懂羅大佑在講什麼」，羅大佑不能代表外省人。

陸委會12日下午舉行例行記者會，本報記者提問，請問陸委會怎麼看待羅大佑對台灣言論自由的批評，以及這起爭議？

梁文傑說，「我不太知道羅大佑先生講的『政府讓人家恐懼』到底是什麼意思。」今天在各種網路平台及言論管道上，「大家愛講什麼講什麼」，只要不犯法，基本上他不認為台灣人會因批評政府而感到恐懼。

不過，梁文傑指出，羅大佑特別提到省籍問題，說外省人會被當成賤民等言論，陸委會的立場認為，這樣的說法「對社會造成一個很大的分裂的作用」。

梁文傑回顧，1994年台北市長選舉可能是台灣省籍動員最厲害的一次，從那場選舉之後，各政黨、政治人物都學到教訓，幾乎沒有人敢再挑出省籍議題來講、刺激大眾情緒。

他感嘆，「過了32年之後，很難想像居然還有人會用這樣的言詞去講省籍的問題」，並呼籲「選舉就是選舉，選完大家就是各安其分」，不要再把台灣社會的痛點讓大家再痛一次。

隨後有媒體追問，梁文傑同樣具有外省背景，以台灣目前的情況來看，是否有感受到像羅大佑所說的處境？

梁文傑回應，「正是因為我是外省人，所以我完全聽不懂羅大佑在講什麼」。羅大佑不能代表外省人，因為他本身也不是外省人，他不用去幫外省人多費心了。

台灣陸委會12日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝...
台灣陸委會12日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。(記者張鈺琪／攝影)

精華 FAQ

  • 羅大佑在廣播專訪中指稱，台灣在民進黨執政下言論自由倒退，甚至讓人感到恐懼；他也提到省籍問題，稱外省人被欺負得很慘，引發外界討論。

  • 梁文傑表示，如果台灣真的沒有言論自由，羅大佑就不可能上節目發言。他強調現在各種網路平台與言論管道都能自由表達，只要不違法，批評政府不會被壓制。

  • 梁文傑認為，拿省籍問題來說事會對社會造成很大的分裂作用，也呼籲不要再刺激歷史傷痛；他並表示羅大佑不能代表外省人，因為其說法無法概括整體族群處境。

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