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台灣人看中國短劇、跳閃身步 國台辦：兩岸同胞情感共鳴

特派記者陳湘瑾／北京即時報導
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國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影
國台辦發言人張晗。記者陳湘瑾／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

國台辦表示，紅果短劇、AI歌曲《過來人》與閃身步在台走紅，顯示兩岸民眾尤其青年對中華文化的情感共鳴，也歡迎台灣業者參與中國微短劇合作。

中國短劇平台「紅果短劇」近期在台灣備受討論，國台辦發言人張晗表示，中國短劇及AI歌曲《過來人》、閃身步等在兩岸走紅，反映兩岸民眾、尤其青年之間的情感與文化共鳴。她指出，中國微短劇市場規模已突破人民幣千億元，歡迎台灣業者參與中國微短劇創作，深化兩岸影視文化合作。

中媒關切中國文化影視作品在台灣掀起討論的現象。11日的國台辦記者會上有中媒詢問，怎麼看字節跳動旗下的「紅果短劇」在台灣受到歡迎，近期更強勢登上台灣蘋果App Store娛樂類免費下載排行榜。

張晗面露微笑表示，注意到不少台灣網友表示，在通勤路上追中國短劇，閒暇時間聊中國短劇，已經成為1種生活時尚、娛樂方式。無論是在環環相扣的故事情節中放鬆休閒，還是在包羅萬象的題材中獲取知識，都體現了兩岸同胞，特別是兩岸青年的情感共鳴。

她指，中國微短劇市場規模保持高速增長，微短劇在技術型態、領域題材和內容創作等方面飛速發展。據統計，2025年大陸共3.3萬部微短劇上線播出，2026年1至8月上線微短劇達43萬部，是2025年的13倍。微短劇使用者規模達8.5億，月活使用者超過6億，相關市場規模突破人民幣千億元。

張晗並稱，歡迎並支持更多台灣業者參與中國微短劇創作，兩岸業者深化交流，攜手合作推出更多優秀影視文化作品，為兩岸觀眾創造更多的時代記憶和光影享受。

另外，針對中國AI說唱歌曲《過來人》和閃身步在兩岸走紅，張晗回應，「在兩岸走紅的密碼只有兩個字：共鳴」她續指，兩岸同根同源、同文同種，有共同的歷史和文化聯結，在文化審美和情感表達上產生共鳴是自然而然的事。

張晗稱，兩岸同胞都是中國人，深受中華文化的滋養。相信並期待隨著兩岸交流的更加頻繁深入，大家會看到更多溫暖鮮活的文化作品，成為兩岸交流的紐帶。讓兩岸同胞更加欣賞、支持彼此，共同投身傳承和弘揚中華文化，實現中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。

精華 FAQ

  • 張晗認為，台灣網友追看中國短劇已成生活娛樂方式，顯示兩岸同胞特別是青年在故事內容、文化審美與情感表達上產生共鳴。

  • 張晗稱，中國微短劇市場高速成長，使用者規模達8.5億、月活超過6億，相關市場規模已突破人民幣千億元，創作與技術型態也持續擴張。

  • 她表示歡迎並支持更多台灣業者參與中國微短劇創作，盼兩岸業者深化交流、攜手推出更多優秀作品，進一步成為兩岸交流與傳承中華文化的紐帶。

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