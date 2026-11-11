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談羅大佑發言爭議 蔣萬安：不會以婚育作為判斷標準

中央社台北11日電
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台北市長蔣萬安（中）。（本報資料照片）
台北市長蔣萬安（中）。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

蔣萬安針對羅大佑發言爭議表態，認同其對行政權的批判，但強調兒少政策不應以是否婚育作為能力標準，同時在直播中談市政與活動。

台北市長蔣萬安今天與民眾黨北市議員、議員參選人合體直播，談及歌手羅大佑發言爭議，蔣萬安表示，無論有無婚育，都可以做好兒少政策，不會以是否結婚或生育作為判斷標準。

蔣萬安晚間登上台灣民眾黨「民眾之聲-蔣來聽聽看」節目，與台灣民眾黨北市議員陳宥丞、林珍羽、張志豪、黃瀞瑩及民眾黨北市議員參選人吳怡萱、許甫合體直播。

談到單身話題時，蔣萬安提到，他上午被問及羅大佑在專訪指行政院長卓榮泰、總統賴清德「狼狽為奸」，當時行政權不斷擴張，且政院透過不副署傷害台灣民主，他認為應受到嚴加批判，「這一點我是贊成」。

不過，蔣萬安進一步表示，針對羅大佑談到單身女性對國家貢獻等議題，他有不同看法，無論有無婚育，都可以做好兒少政策，不會以是否結婚或生育作為判斷標準。

民眾黨議員及議員參選人安排「柯P政績彩蛋大考驗」環節，談及社會住宅、台北通APP、好孕專車等，也提到蔣萬安未延續前台北市長柯文哲的「晨會」；陳宥丞指出，柯文哲曾說上任第2年才熟悉市府運作，詢問蔣萬安何時上手、施政是否有再改進之處。

蔣萬安感謝柯文哲奠定基礎，讓市府團隊很快上軌道，接續良好基礎推進市政，也坦言第2年才較熟悉整體運作。至於可改進之處，蔣萬安說，都市更新非短時間就有成效，雖有許多案件，但並非每件都能在4年內完工，因此市府也提出導入人力、提高誘因等措施，未來4年將加速推動，盼促成更多案件。

蔣萬安表示，今天抱持較輕鬆的心情上直播，4位民眾黨現任議員專注的議題都很鮮明，根據自身經驗與專長緊盯市府施政進度，「我覺得這就是民眾黨議員很厲害的地方」。

他也再度呼籲市民14日參與「安心大遊行」，一起走上街頭，並透露民眾黨6位議員、議員參選人當天也將現身。

羅大佑昨天接受主持人唐湘龍節目「飛碟早餐」專訪，針對行政院不副署、不執行，羅大佑認為行政院長、總統代表全國人民卻「狼狽為奸」；另外，他點名前總統蔡英文、副總統蕭美琴、前監察院長陳菊等人未婚未育，「不像我們這樣有子女的人，對於下一代我們想得很多，這些人不會想太多」，引發爭議。

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示，無論是否結婚或生育，都可以做好兒少政策與公共事務，不能把婚育狀況當成評斷政治或政策能力的標準，對羅大佑相關說法持不同看法。

  • 對於羅大佑指行政權擴張、政院透過不副署傷害民主，並批評卓榮泰與賴清德的說法，蔣萬安表示他認為這一點值得嚴加批判，並表達贊成。

  • 直播中也提到社會住宅、台北通APP、好孕專車等市政議題，並討論柯文哲任內基礎與都市更新進度；蔣萬安也呼籲市民14日參與安心大遊行。

蔣萬安 民眾黨

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