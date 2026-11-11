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台美簽署學人計畫 林佳龍：讓更多美國專業人才瞭解台灣

記者張文馨／台北即時報導
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台外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照
台外交部長林佳龍。圖／聯合報系資料照

AI摘要

文章摘要整理：

台美簽署台灣學人計畫合作備忘錄，將透過語言、政策與實務訓練培育美國專業人才，深化雙方互信與夥伴關係。

台駐美代表俞大㵢與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）在華府簽署「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program）合作瞭解備忘錄，外交部長林佳龍表示，「台灣學人計畫」是台美在堅實互信基礎上，持續深化關係的重要成果，此計畫將讓更多美國專業人才瞭解台灣，成為台灣的朋友，加深雙方連結。

外交部指出，台灣學人法案（Taiwan Fellowship Act）在美國國會獲得兩黨廣泛支持，並完成立法，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）擔任參議員時也連署支持。台美雙方在此基礎下，簽署合作瞭解備忘錄，成立並啟動「台灣學人計畫」。此計畫旨在透過語言訓練、政策研習及實務交流，培育具語言能力且深入瞭解台灣議題及印太區域事務的美國政府專業人才，進一步深化台美夥伴關係。學人於完成華語及區域研究訓練後，可安排至台灣政府部門或民間組織進行交流，使參與人員有機會直接瞭解台灣實務運作及政策環境。

林佳龍表示，台美也持續透過「台美教育倡議」等合作計畫，延續並擴大關鍵人才培育及語言交流，確保雙方交流動能不墜。外交部將在台美各項合作的良好基礎上，持續深化與美國的全方位夥伴關係。

精華 FAQ

  • 由台駐美代表俞大㵢與美國在台協會執行理事藍鶯在華府簽署合作瞭解備忘錄，正式成立並啟動台灣學人計畫，象徵台美交流再向前推進。

  • 此計畫主要培育具華語能力、熟悉台灣議題與印太事務的美國政府專業人才，透過語言訓練、政策研習與實務交流，讓他們更深入理解台灣。

  • 學人完成華語與區域研究訓練後，可安排到台灣政府部門或民間組織交流，直接了解台灣的政策環境與實務運作，進一步強化台美連結。

AIT 華府 魯比歐

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